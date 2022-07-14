Решено: в Нарве откроют стационарный инфопункт для беженцев на Петровской площади(5)
Инфопалатка для беженцев на Петровской площади в Нарве работала неделю с 7 июля. С сегодняшнего дня палатки, в которой волонтеры встречали беженцев, нет. Это был своего рода эксперимент, чтобы оценить нужность работы инфопункта рядом с границей. Сегодня представители города, Социального департамента, международного миграционного совета, волонтеров обсудили, как действовать дальше.
Волонтеры всю неделю вели журнал, в который записывали без имен и фамилий, кто к ним подходил, откуда приезжали.
Волонтер Ася рассказала вчера RusDelfi, что каждый день к ним обращалось разное количество украинцев, перешедших границу. Были семьи из Мариуполя, Херсона, Одессы, Донецка и других городов, но большинство беженцев приехали из Восточной Украины.
„Сейчас подходила женщина, она из Таллинна, встречает своего племянника, - говорит Ася. - Она хотела его встретить в Ивангороде, но ее не пустили на российской границе. Ждет теперь здесь. У меня спрашивала, чем занимаемся. Очень оценила то, что делаем. У мужчины (Ася посмотрела на говорящего по телефону молодого человека, сидящего на скамейке рядом) семья уже в Швейцарии. Он через Ригу поедет к ним“.
Ася полистала журнал и вспомнила, что за день до нашего разговора к ним подходила семья из Одессы: муж с женой и двухмесячный младенец. Были семьи из Харьковской области.
Пока мы говорили мужчина из Мариуполя оставил рюкзак в инфопалатке и пошел, по рекомендации волонтеров, на экскурсию в Нарвский замок. „Много людей, примерно по 30-50 человек в день подходили“, - резюмирует Ася. Она рассказала, что кто-то хочет остаться в Эстонии, но большинство едут транзитом в Финляндию, в Швейцарию и другие страны.
„Те, кто планирует остаться здесь, едут в центр для беженцев в Йыхви, если не хотят ждать бесплатный автобус, он отправляется с Петровской площади в девять вечера и в четыре утра, добираются сами на поезде, - говорит Ася. - Мы отправляем людей на Ваксали, 19 и на Пеэтри, 3 отдохнуть, подождать транспорт. Иногда к нам повторно подходят спрашивают, как дойти до супермаркета, как зарегистрировать карточку Теле2“.
Волонтеры предлагали воду, информационные проспекты в духе „Добро пожаловать в Эстонию“, купоны в Макдональдс, книгу на украинском языке о том, как справляться со стрессом.
Ася сама беженка из Украины. Приехала в Нарву в марте. „Мне помогали волонтеры, и я хочу тоже помочь своим соотечественникам, которые попали в такую же ситуацию как я, чтобы они легче все воспринимали, чтобы узнали: здесь жить можно. Я рассказываю, что город нас тепло принял“, - делится Ася.
Светлана, второй волонтер из инфопалатки, рассказала, что те, кто только что пересек границу очень взволнованы и напуганы. „Им задают вопросы на границе, почему они так долго были в России, например, почему раньше не уехали из Украины, - говорит Светлана. - Когда переходят границу, и здесь их встречают волонтеры, которые предлагают выпить чайку или водички, которые общаются с ними на отвлеченные темы, объясняют, как им лучше поступить дальше, успокаивают - это хорошо. Человек получает разрядку после такого стресса. Они очень благодарны. Я считаю, что это очень хорошо, что мы тут есть. Шикарный проект“. Светлана живет в Нарве третий месяц. Она из Мариуполя. Многое из того, что рассказывает, она уже прожила на своем опыте.
Идея с палаткой удалась
Йоханна Раннула, руководитель арт-резиденции, инициатор проекта с установкой инфопалатки на Петровской площади, считает, что идея удалась. Она рассказала, что по итогам общения город согласился с важностью встречи беженцев у границы и открывает общий инфопункт на Пеэтри, 3 на первом этаже. В нем будут задействованы и волонтеры тоже, но в нем прежде всего будут работать представители Социального департамента, города и международного миграционного совета. А волонтеры будут просто помогать. Раннула полагает, что на границе беженцы боятся говорить, и поэтому инфопункт очень важен. В нем люди смогут рассказать больше, отдохнуть и определиться, куда они будут двигаться дальше. „Мы рады, конечно, этому решению, - признается Йоханна. - Открытие общего инфопункта займет немного времени, но он откроется. Мы пока попробуем временный вариант сегодня придумать, чтобы все-таки продолжать встречать людей у границы до открытия нового места“.