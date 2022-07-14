Решено: в Нарве откроют стационарный инфопункт для беженцев на Петровской площади

Волонтеры всю неделю вели журнал, в который записывали без имен и фамилий, кто к ним подходил, откуда приезжали.

Волонтер Ася рассказала вчера RusDelfi, что каждый день к ним обращалось разное количество украинцев, перешедших границу. Были семьи из Мариуполя, Херсона, Одессы, Донецка и других городов, но большинство беженцев приехали из Восточной Украины.

„Сейчас подходила женщина, она из Таллинна, встречает своего племянника, - говорит Ася. - Она хотела его встретить в Ивангороде, но ее не пустили на российской границе. Ждет теперь здесь. У меня спрашивала, чем занимаемся. Очень оценила то, что делаем. У мужчины (Ася посмотрела на говорящего по телефону молодого человека, сидящего на скамейке рядом) семья уже в Швейцарии. Он через Ригу поедет к ним“.

Ася полистала журнал и вспомнила, что за день до нашего разговора к ним подходила семья из Одессы: муж с женой и двухмесячный младенец. Были семьи из Харьковской области.

Пока мы говорили мужчина из Мариуполя оставил рюкзак в инфопалатке и пошел, по рекомендации волонтеров, на экскурсию в Нарвский замок. „Много людей, примерно по 30-50 человек в день подходили“, - резюмирует Ася. Она рассказала, что кто-то хочет остаться в Эстонии, но большинство едут транзитом в Финляндию, в Швейцарию и другие страны.

„Те, кто планирует остаться здесь, едут в центр для беженцев в Йыхви, если не хотят ждать бесплатный автобус, он отправляется с Петровской площади в девять вечера и в четыре утра, добираются сами на поезде, - говорит Ася. - Мы отправляем людей на Ваксали, 19 и на Пеэтри, 3 отдохнуть, подождать транспорт. Иногда к нам повторно подходят спрашивают, как дойти до супермаркета, как зарегистрировать карточку Теле2“.

Волонтеры предлагали воду, информационные проспекты в духе „Добро пожаловать в Эстонию“, купоны в Макдональдс, книгу на украинском языке о том, как справляться со стрессом.