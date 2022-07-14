Распределены портфели министров от партии Isamaa!(44)
Стало известно, кто получил министерские места от Isamaa!
Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу
Министр образования и науки: Тынис Лукас
Министр государственного управления: Рийна Солман
Министр предпринимательства и информационных технологий: Кристьян Ярван
Министр юстиции: Леа Данилсон-Ярг
По неподтвержденным данным, кандидатами в министры от социал-демократов являются Пирет Хартман на пост министра культуры, Мадис Каллас на пост министра окружающей среды, Рийна Сиккут на пост министра экономики, Пеэп Петерсон на пост министра труда и здравоохранения и Лаури Ляэнеметс на пост министра внутренних дел.
Министров еще предстоит утвердить Isamaa и социал-демократам, сообщает ERR.
Министры Партии реформ Андрес Сутть, Лийна Керсна и Марис Лаури были вынуждены покинуть правительство. Ханно Певкур сменит Калле Лаанет на посту министра обороны. Остальные министры Партии реформ остались прежними.
Насколько известно Delfi, министерские места от Isamaa получат Леа Данилсон-Ярг, Кристьян Ярван, Урмас Рейнсалу, Тынис Лукас и Рийна Солман.
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