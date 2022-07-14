Кандидаты в министры: Сиккут, Ляэнеметс, Хартман, Каллас, Петерсон

По неподтвержденным данным, кандидатами в министры от социал-демократов являются Пирет Хартман на пост министра культуры, Мадис Каллас на пост министра окружающей среды, Рийна Сиккут на пост министра экономики, Пеэп Петерсон на пост министра труда и здравоохранения и Лаури Ляэнеметс на пост министра внутренних дел.