СЕЙЧАС | После сенсационной победы в Грузии, „Пайде“ нацелилось на второй отборочный раунд Лиги конференций

В первом тайме уже на второй минуте хозяева могли повести в счете, на 2-ой минуте матча после подачи в штрафную, никто не смог замкнуть передачу. Гости сумели создать несколько моментов, но вратарь „Пайде“ спас команду. На последних минутах первого тайма „Пайде“ исполнили штрафной удар и вратарь гостей вытащил мяч из-под перекладины.

До матча:

„Пайде“, которая в третий раз участвует в еврокубках, на прошлой неделе одержала первую в истории победу на международном уровне. В Грузии „Динамо“ доминировало в первом тайме, уйдя на перерыв с преимуществом 1:0. Единственный мяч первой половины встречи был забит Давидом Схиртладзе на 22-й минуте. „Пайде“ смогли сравнять счет на 61-й минуте. Однако радость была недолгой, так как через четыре минуты Леван Харабадзе снова вывел грузин вперед.

Конец игры остался полностью за подопечными Карела Воолайда. На 81-й минуте 19-летний гамбийский нападающий Эбрима Сингхатех реализовал хороший прорыв центрального защитника Абдула Разака Юсифа. Историческую победу со счетом 3:2 „Пайде“ обеспечил Кристофер Пихт, который за минуту до конца основного времени замкнул прострел в штрафную „Динамо“.

„Соперник сильный и очень хороший. Ключевой вопрос в том, сможем ли мы контролировать игру. Кроме того, вы не должны надеяться на результат прошлой встречи“, — сказал Михкель Аксалу перед ответной игрой. И „Пайде“, и „Динамо“ могли спокойно готовиться к реваншу. В выходные в Эстонии не было матчей чемпионата, а местная лига в Грузии находится на летнем перерыве до середины августа.

„Поездка домой прошла для нас хорошо, и мы смогли как следует подготовиться к предстоящей игре“, — признался Аксалу. „Поскольку в первом матче нам пришлось много играть без мяча, мы смогли как следует восстановиться из-за отсутствия игры в чемпионате. Это, конечно, не ухудшило ситуацию. В четверг вечером мы уже будем сильнее во всем“.

Во втором раунде победитель по сумме двух игр встретится с серебряным призером Армянской лиги „Арарат-Армения“.