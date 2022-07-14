Историческая победа, выводит „Пайде“ в следующий раунд Лиги конференции

„Пайде“, выигравшие первый матч со счетом 3:2, проигрывали по ходу встречи, когда на 59-й минуте Давид Схиртладзе забил первый гол в матче и вывел гостей вперед. Основное время закончилось с общим счетом 3:3 и, началось дополнительное время. На 93-й минуте Дмитрий Антилевский забил второй гол в составе „Динамо“ и гости были уже одной ногой в следующем раунде.

Но это не сломало „Пайде“, потому что на 115-й минуте Эбрима Сингхатех забил заслуженный пенальти. Общий счет по сумме двух матчей стал 4:4 и все решала серия пенальти. „Пайде“ выиграл серию пенальти со счетом 6:5. Во втором отборочном раунд Лиги конференций, „Пайде“ сыграет с армянским клубом „Арарат-Армения“.

До матча:

„Пайде“, которая в третий раз участвует в еврокубках, на прошлой неделе одержала первую в истории победу на международном уровне. В Грузии „Динамо“ доминировало в первом тайме, уйдя на перерыв с преимуществом 1:0. Единственный мяч первой половины встречи был забит Давидом Схиртладзе на 22-й минуте. „Пайде“ смогли сравнять счет на 61-й минуте. Однако радость была недолгой, так как через четыре минуты Леван Харабадзе снова вывел грузин вперед.

Конец игры остался полностью за подопечными Карела Воолайда. На 81-й минуте 19-летний гамбийский нападающий Эбрима Сингхатех реализовал хороший прорыв центрального защитника Абдула Разака Юсифа. Историческую победу со счетом 3:2 „Пайде“ обеспечил Кристофер Пихт, который за минуту до конца основного времени замкнул прострел в штрафную „Динамо“.

„Соперник сильный и очень хороший. Ключевой вопрос в том, сможем ли мы контролировать игру. Кроме того, вы не должны надеяться на результат прошлой встречи“, — сказал Михкель Аксалу перед ответной игрой. И „Пайде“, и „Динамо“ могли спокойно готовиться к реваншу. В выходные в Эстонии не было матчей чемпионата, а местная лига в Грузии находится на летнем перерыве до середины августа.