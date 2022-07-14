КОЛОНКА RusDelfi | Предотвращение эпидемии ВИЧ зависит от каждого из нас

ВИЧ в нашей стране известен давно — первый случай был зафиксирован в 1988 году, когда Эстония еще находилась в составе Советского Союза, и сама аббревиатура ВИЧ вызвала ужас во всем мире. В Эстонии в начале нулевых годов были большие проблемы с ВИЧ, особенно в Таллинне, Нарве, Ида-Вирумаа — там это приняло масштабы эпидемии. В некоторые годы фиксировалось более тысячи новых случаев в год. К 2010-м годам эпидемия пошла на спад благодаря слаженной и упорной работе эстонских врачей и чиновников.

В этом году впервые зафиксирован новый рост случаев заболевамости ВИЧ. В большинстве такой рост вызыван большим потоком беженцев из Украины. Страны вроде России и Украины являются лидерами по заболеваемости ВИЧ на Европейском континенте. По скромным оценкам в Украине ВИЧ заболевает более 1,5 % взрослого населения, особенно это касается тех областей, где сейчас ведутся военные действия, и откуда массово бегут люди. И если в Эстонии уже более 40 тысяч беженцев, среди них безусловно находятся ВИЧ-положительные люди.

Конечно, в сравнении с началом нулевых годов многое изменилось. В то время было распространено убеждение, что ВИЧ так или иначе разовьется в СПИД, и всех зараженных ждет смерть. К счастью, такой сценарий не реализовался, потому что ученые сумели найти решение для облегчения жизни людей, живущих с этим вирусом. Теперь такие люди могут вести полноценную жизнь, рожать здоровых детей и жить долго. Кроме того, отношение общества к незащищенному сексу и употреблению наркотиков со временем изменилось — люди стали осознаннее.

Повторения сценария двадцатилетней давности и новой эпидемии этого вируса особенно опасаться не стоит. Распространение ВИЧ очень сильно зависит от нас самих: необходимо воздерживаться от случайных половых контактов, использовать средства для безопасного секса, серьезно относится к партнерству. Это самый простой способ уберечь себя от заболевания этим вирусом и сдержать его распространение. Таким образом, распространение вируса не зависит от того, какое количество ВИЧ-положительных людей прибыло в Эстонию. Большинство из них уже в Украине знали о своем диагнозе, и в Эстонии им нужно продолжать свое лечение, получая необходимые медикаменты.