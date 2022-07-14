Невероятно! „Флора“ уступила финнам, выигрывая два мяча

Матч складывался под диктовку гостей, уже в первом тайме Лиландер вывел „Флору“ вперед, а почти сразу после перерыва Ойямаа удвоил преимущество вице-чемпионов Эстонии. Однако затем пришел звездный час английского нападающего финского клуба Джека Джервиса, который сделал хет-трик за последние 30 с небольшим минут 2-го тайма. К тому же у „Флоры“ - уже при равном счете - красную карточку получил Калласте. Основное время закончилось со счетом 3:2 в пользу „Сейняйоки“.

В дополнительное время эстонский клуб добили удаление Зенева и гол Тикканена. Проиграв 2:4, „Флора“ завершила свою еврокампанию, едва её начав.

До матча

В первой встречи, которая состоялась в минувший четверг в Таллинне, „Флора“ выиграла с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Мартин Миллер на 21-й минуте.

„Конечно, нас ожидает тяжелая игра между двумя равными командами. „Сейняйоки“ очень сильны дома и будут чувствовать себя намного комфортнее на своем поле. У них есть очень опытные игроки, которые могут решать исход встречи. Им нравится владеть мячом и доминировать в матчах. Мы должны это учитывать, но и обязательно сами создавать моменты у их ворот, чтобы не отдавать сопернику инициативу“, — сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн на пресс-конференции перед игрой.

Он добавил: „Я думаю, нам надо ожидать более агрессивного соперника, чем неделю назад. В первой игре можно было легко увидеть их менталитет и почерк. В такой ситуации, когда им надо отыгрываться, они будут играть агрессивнее и смелее на своем поле. Но, как я уже говорил перед еврокубками, я не люблю делать прогнозы. Уже на первой минуте кто-то может забить с углового или со штрафного, и весь прогноз переворачивается в другую сторону. Трудно сказать, как сложится эта игра, футбол игра непредсказуемая“.

„Флора“ проиграла три серии пенальти в прошлом году (“Омонии“, „Левадии“ и „Пайде“), и, по словам Хенна, были сделано работы над ошибками, чтобы избежать подобной участи на этот раз.