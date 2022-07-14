ФОТО | При взрыве в квартире пострадали два человека(1)
Сегодня утром в 9:54 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа, в городе Кивиыли на улице Соо в квартире в многоквартирном доме был взрыв и в окне на четвертом этаже виден дым.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов подъезда и выяснили, что при взрыве в квартире пострадали пожилой мужчина и женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и женщину с более легкими травмами скорая помощь увезла в больницу. Пожара в квартире не было, но при взрыве разбились окна и обрушилась стена в квартире. Саперы Восточно-Эстонской бомбовой группы дальнейшей угрозы взрыва не обнаружили, и дом пока признали устойчивым к обрушению. Эвакуированных жильцов пустили обратно домой.
Обстоятельства случившегося далее выясняют полицейские следователи в сотрудничестве с Восточно-Эстонской бомбовой группой и специальной химической службой.