Президент Карис предложил Каллас сформировать новое правительство: „Это управление Эстонией в условиях нескольких кризисов“

Президент Алар Карис предварительно побеседовал с председателями всех парламентских партий, чтобы получить свежий обзор внутриполитических тенденций.

„Я ожидаю правительственную коалицию, которая, несмотря на лето, сразу приступит к работе и в которой все министры сразу займутся политическим управлением в своих сферах ответственности“, – сказал президент Карис.

„Я не согласен называть это правительство промежуточным или переходным“, – подчеркнул глава государства. „Следующие девять месяцев коалиции потребуют от всех входящих в коалицию партий, от всего правительства полной отдачи, и это не избирательная кампания. Это управление Эстонией в условиях нескольких кризисов, где переплетены вопросы безопасности, пандемия, экономика, выживание людей, а также финансовая устойчивость государства“.

По словам главы государства, и в нынешней ситуации уход премьер-министра в отставку и представление Рийгикогу основ формирования нового правительства являются естественной частью функционирования парламентского государства. „Поддержка большинства в парламенте даст новому правительству силу, привлечение оппозиции – это не простое обещание или фигура речи, а нормальный способ государственного управления“, – сказал президент Карис.

„Считаю важным, чтобы новая коалиция с самого начала работала как единая команда, чтобы партии нашли для участия в правительстве сильных кандидатов на должности министров, а делегациями партий в правительстве руководили политики, которые компетентны принимать решения, и эти решения будут работать. Тогда именно правительство станет тем органом, где исполнительная власть будет принимать окончательные решения по государственному управлению“, – сказал глава государства.

Президент Карис встретится в ближайшие дни с кандидатами в министры новой коалиции, чтобы получить обзор их намерений в части политического управления в их сферах ответственности.

Согласно Конституции, кандидата на должность премьер-министра назначает глава государства, а полномочия для формирования правительства ему дает парламент. После этого глава государства назначает на должность правительство, и министры приносят перед Рийгикогу должностную присягу.