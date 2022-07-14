МНЕНИЕ | Дело Яшина - цена слова в России теперь равна цене действия(13)
Уголовное дело в отношении Ильи Яшина лишний раз доказывает, что оппозиционный политик сейчас в России может находиться лишь в одном месте - в колонии, считает российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
Преследование властями оппозиционера Ильи Яшина разворачивается по сценарию, который мы уже видели в деле Владимира Кара-Мурзы. Административный арест по надуманной причине, предъявление уголовного обвинения, пока политик находится в спецприемнике, арест, СИЗО. Еще один сценарий, который мы уже видели и который может повториться с Яшиным, - это показательный суд, как в случае с Алексеем Гориновым. Процесс довольно быстрый, приговор - немыслимый в своей суровости.
А чего вы ждали?
Возбуждение уголовного дела в отношении Ильи Яшина было вопросом времени. Эта предсказуемость одновременно как пугает, так и демонстрирует общее состояние политического режима в России. Репрессии стали фоном, а политик, который открыто и последовательно критикует власть, превращается в мишень для Следственного комитета, прокуратуры или группы доносчиков.
То, что Яшин почти пять месяцев после начала войны в Украине оставался на свободе, даже вызывало удивление у некоторых комментаторов. Это абсолютно ненормальное состояние общества, когда оппозиционного политика буквально спрашивают: почему тебя не посадили до сих пор? А когда его арестовывают, следующий вопрос звучит так: а чего он хотел, если так много говорил про войну?
В этом вся суть путинского стиля управления: политический оппонент, остающийся на свободе, вызывает удивление (если не подозрение), а он же арестованный - нет.
Надо было уезжать?
С момента появления в России статей КоАП и УК, которые призваны ввести настоящую военную цензуру, главным остается вопрос - уезжать из страны или оставаться? Гражданские активисты, политики, журналисты, адвокаты, да просто любые граждане, которые не хотят молча наблюдать за агрессией России против Украины, отвечают на него каждый по-своему.
Илья Яшин на этот вопрос тоже отвечал не раз: его избиратели находятся в России, и он останется с ними. Получив фактический запрет на политическую деятельность, Яшин по сути превратился в медиа имени себя. Его YouTube-канал довольно быстро набрал больше миллиона подписчиков, а видеоролики, в которых политик регулярно критиковал власти, отлично расходились по Сети.
В условиях тотальной зачистки медиапространства подобный канал распространения информации о происходящем на войне - дополнительный раздражитель для Кремля. Тем не менее Илья Яшин продолжал оставаться в стране, хотя и дело Кара-Мурзы, и дело Горинова были прямыми сигналами - уезжай. Видимо, таков путь современных российских политиков: либо в эмиграцию, либо в колонию.
Кто следующий?
Оппозиционные политики, остающиеся на свободе в России, такими темпами довольно быстро закончатся. Дела о распространении „фейков“ о российской армии и прочей дискредитации продолжат возбуждать против всех, кто не молчит. Очевидно, что приговор Горинову станет моделью для дальнейших процессов, а система довольно быстро перейдет от административных дел к уголовным.
Цена слова в России теперь равна цене действия. Если раньше вас могли посадить за выход на улицу, то теперь - просто за то, что вы не молчите. Кажется, что эффективность пропаганды (ее невозможно отрицать) сама власть ставит под некоторое сомнение, поэтому борьбу с правдой Кремль подкрепляет все более широкими репрессиями. Возможно, это не сомнение, а усиление общего воздействия на общество.
Тем не менее Илья Яшин вряд ли окажется проигравшими в этой борьбе. Голос политика, который наказан за активную антивоенную позицию, будет так или иначе слышен. Вопрос лишь в том, кто прислушается к этому голосу?