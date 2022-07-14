МНЕНИЕ | Дело Яшина - цена слова в России теперь равна цене действия

Преследование властями оппозиционера Ильи Яшина разворачивается по сценарию, который мы уже видели в деле Владимира Кара-Мурзы. Административный арест по надуманной причине, предъявление уголовного обвинения, пока политик находится в спецприемнике, арест, СИЗО. Еще один сценарий, который мы уже видели и который может повториться с Яшиным, - это показательный суд, как в случае с Алексеем Гориновым. Процесс довольно быстрый, приговор - немыслимый в своей суровости.

А чего вы ждали?

Возбуждение уголовного дела в отношении Ильи Яшина было вопросом времени. Эта предсказуемость одновременно как пугает, так и демонстрирует общее состояние политического режима в России. Репрессии стали фоном, а политик, который открыто и последовательно критикует власть, превращается в мишень для Следственного комитета, прокуратуры или группы доносчиков.

То, что Яшин почти пять месяцев после начала войны в Украине оставался на свободе, даже вызывало удивление у некоторых комментаторов. Это абсолютно ненормальное состояние общества, когда оппозиционного политика буквально спрашивают: почему тебя не посадили до сих пор? А когда его арестовывают, следующий вопрос звучит так: а чего он хотел, если так много говорил про войну?

В этом вся суть путинского стиля управления: политический оппонент, остающийся на свободе, вызывает удивление (если не подозрение), а он же арестованный - нет.

Надо было уезжать?

С момента появления в России статей КоАП и УК, которые призваны ввести настоящую военную цензуру, главным остается вопрос - уезжать из страны или оставаться? Гражданские активисты, политики, журналисты, адвокаты, да просто любые граждане, которые не хотят молча наблюдать за агрессией России против Украины, отвечают на него каждый по-своему.