14.07.2022, 10:25
ФОТО | Снова ниже 2 евро! Эстонские автозаправки понизили цену бензина(24)
ФОТО: | Õhtuleht
14 июля Circle K понизила розничную цену бензина 95 на своих заправочных станциях по всей Эстонии. Теперь цена бензина снова ниже 2 евро - 1,999 €/литр. Цена дизеля не изменилась и осталась на уровне 1,949 €/литр.
Руководитель по ценообразованию Circle K Eesti Индрек Сасси сказал, что решение было принято в связи с продолжающимся падением цен на мировых рынках.
Вслед за конкурентом цены снизили Neste и Alexela, но пошла еще дальше: на заправках этих сетей бензин 95 стоит 1,991 €/литр, а дизель - 1,944 €/литр.