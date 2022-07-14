Еще две школы начнут строить в Нарве: государство помогает

Стоимость строительных работ составляет 15,77 млн евро. Планирование, строительство и оснащение государственной гимназии будет осуществляться за счет средств государства. Как отмечает горуправа на своей странице в фейсбуке, в реновации школьного здания, несмотря на то, что это муниципальный проект, также заложено государственное (европейское) софинансирование.

По планам, будущие здания эстонской госгимназии и основной школы будут выглядеть так.





Напомним, что в июне в Нарве также начали реконструировать Кесклиннаскую основную школу. Проект ее строительства поддержало Правительство Республики. По словам мэра Нарвы, когда все три образовательных учреждения заработают, получится, что почти треть учеников города смогут учиться в новой комфортной образовательной среде.



