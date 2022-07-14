Maxima приняла на работу уже более 200 украинских беженцев

„Адаптация украинцев в нашем коллективе прошла успешно. У них высокая мотивация, они быстро учат необходимые эстонские слова: здравствуйте, спасибо, я помогу, спасибо. Заведующие нашими магазинами хвалят их как хороших сотрудников“, – говорит Кимбер. Для того чтобы уменьшить языковое трудности с клиентами, торговая сеть изготовила бейджи для украинцев, работающих в залах, на которых указано, что они только начинают изучать эстонский язык. Видно, что клиенты учитывают это при общении с украинцами.

Самое большое количество украинских беженцев, 19 человек, работают в одном таллиннском магазине XXX Maxima. При этом их количество в коллективе достигает десяти и более еще в трех крупных магазинах по всей Эстонии. Новые украинские коллеги работают в магазинах торговой сети в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Курессааре, Вильянди, Йыгева, Раквере, Маарду, Йыхви, Отепя, Эльва, Тюри, Пайде, Сауэ, Тапа, Мярьямаа и Виймси. Maxima наняла 17 украинских беженцев в различные производственные цеха и 16 – на центральный склад.

„В магазинах украинцы работают подсобными работниками, уборщиками, работниками зала, а также продавцами-кассирами. В некоторых магазинах они занимают должность начальника смены или его заместителя. В производственных цехах, расположенных в Таллинне и Пярну, нам удалось принять на работу как кондитеров, так и поваров, а на центральном складе помимо складских работников у нас также есть сортировщики товаров, инспекторы по приему товаров и складские инспекторы“, – поясняет Кимбер. Также были приняты на работу несколько специалистов в офис.

„Если в первые месяцы многие подавшие заявки на работу украинские беженцы в основном приступили к работе в таллиннских магазинах, то сейчас мы наняли их в 55 магазинах по всей Эстонии. Кроме того, за последние пару месяцев как в наших производственных цехах, так и в логистическом центре появилось значительное количество украинцев“, – говорит Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. За четыре месяца компания приняла на работу 218 украинских беженцев из 1087 кандидатов. Кроме того, в компании работают 34 украинца, принятых на работу до 24 февраля.

С тех пор, как в мае Maxima начала предоставлять украинским беженцам с маленькими детьми и нуждающимся в более гибком графике работы возможность работать неполный рабочий день в магазинах в Таллинне и Тарту, в коллективах увеличилось количество матерей с детьми. „Матери с детьми хорошо организовали уход за детьми, они хорошо справляются, и проблем из-за детей не возникало“, – говорит Кимбер. Хотя в других странах Европы уже появились сообщения о том, что украинские беженцы начали возвращаться домой, среди украинцев, работающих в Maxima, эта тенденция не просматривается.

Maxima Eesti, начавшая прием на работу украинских беженцев 9 марта, за последние четыре месяца запустила и реализовала ряд мероприятий по поддержке приема украинцев на работу и их адаптации в коллективе. Среди них инфочасы по набору украинских беженцев как для руководителей отделов, так и заведующих магазинами, поиск подходящих каналов для размещения объявлений о вакансиях, а также консультирование соискателей по другим аспектам жизни – будь то подача заявления на временную защиту, жилье или уход за детьми. Кроме того, каждую среду проводится онлайн-обучение для принятых на работу украинцев.

Процесс приема на работу украинских беженцев в Maxima такой же, как и для местных работников, и для них действуют точно такие же условия оплаты, как и для местных. „Уровень зарплаты зависит только от должности, которую человек занимает“, – объясняет руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к заработной плате.

„На наш взгляд, предложение работы – это самая большая помощь, которую мы можем оказать в данной ситуации людям, которые вынуждены покинуть Украину и приехать сюда. Как мы уже видели, Maxima действительно может помочь им в и без того запутанной ситуации. Мы поддерживаем свободное и демократическое мироустройство и выступаем за мир“, – подчеркивает руководитель по персоналу Maxima Eesti. Она подтверждает, что компания продолжит предлагать украинцам работу.