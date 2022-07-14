ФОТО и ВИДЕО | В Раквере за ночь исчез памятник красноармейцам. В братской могиле обнаружены останки более 30 человек(3)
При вскрытии в Раквере братской могилы погибших во время Второй мировой войны красноармейцев с целью их последующего перезахоронения на городском кладбище были обнаружены останки более 30 человек, пишет rus.err.ee.
„В предполагаемом месте захоронения был обнаружен только люк газового баллона вечного огня, но при раскопках второго места были найдены два ряда по 13 гробов. В некоторых гробах были останки нескольких человек, поэтому трудно назвать точное число похороненных, но их больше 30. По сохранившимся фрагментам одежды можно сказать, что в братской могиле было похоронено и много мирных жителей“, –рассказал „Актуальной камере“ директор военного музея Хеллар Лилль.
Перезахоронение останков будет организовано достойно и с учетом соответствующих обычаев.