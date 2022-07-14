Бывший вратарь сборной Латвии: „Латвия в СССР не имела своего флага, гимна, в значительной степени языка. Мы все еще боремся за свою идентичность“

„Законы должны создаваться в соответствии с долгосрочным видением страны, поэтому я считаю, что латвийский закон о спорте, который запрещает латвийским спортсменам и командам участвовать в турнирах в России и Беларуси, в корне правильный.

Да, я допускаю, что есть еще нюансы, которые нужно дорабатывать, и не все идеально проработано, но такой запрет был необходим.

Мы были в Советском Союзе. Мы как страна знаем, что такое быть без своего флага, без своего гимна и, в значительной степени, без своего языка.

Мы все еще боремся за свою идентичность, и мы не можем позволить себе сидеть на заборе, свесив ноги по обе стороны и оказаться где-то посередине.

Если отдельный человек может верить, что это возможно, то абсолютно точно нельзя допустить этого на национальном уровне. Это было бы изменой собственной стране, которая издала такой закон.

Я согласен с тем, что люди, которые нарушают этот закон, могут никогда больше не оказаться в сборной Латвии. Они сами делают свой выбор своими действиями.

Конечно, Россия может взять любого хоккеиста, заплатить ему и позволить ему играть у себя, спокойно наплевав на то, что говорит ИИХФ, МОК или еще кто.

Однако хоккеист, соглашаясь на это, соглашается и сжечь за собой множество мостов“, – сказал бывший вратарь сборной Латвии.