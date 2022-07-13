ПОГОДА | Не стоит прятать зонты - остаток недели обещает быть дождливым

Четверг, 14.07:

Ночью: В начале ночи на западе Эстонии облачно, пройдет дождь. На востоке малооблачно и без осадков. После полуночи дождевые облака распространятся на восток, возможна гроза. Ветер южных направлений 3-9 м/с, на островах утром развернется к западному и будет достигать порывами 13 м/с. Температура воздуха 12...17°С.

Днем: Переменная облачность с кратковременными дождями, на материке возможна гроза. К вечеру осадки и облака поредеют. Ветер южный, юго-западный 3-9, на западе Эстонии также северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17...22°С.

Пятница, 15.07:

Ночью: Переменная облачность. До полуночи отдельные, а во второй половине ночи повсеместные кратковременные дожди. Ветер западной четверти 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9...14°С.

Днем: Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. После обеда облачность поредеет, и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный, на западе Эстонии - северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15...19°С.

Суббота, 16.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, вечером осадков станет меньше. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16...19°С.

Воскресенье, 17.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Облачность уплотнится. Утром зона дождей достигнет островов и распространится по всей Эстонии. Ветер юго-западный 4-9 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, развернется к северо-западному и усилится на островах и западном побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 16...19°С.