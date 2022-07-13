ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (140-й день) | Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР, Литва согласилась возобновить железнодорожный транзит в Калининградскую область

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости „ДНР“ и „ЛНР“, сообщила пресс-служба украинского МИДа.

Дмитрий Кулеба заявил, Украине „нечего обсуждать“ на мирных переговорах с Россией. Глава МИД Украины заявил CNN, что „в настоящее время переговоры между Россией и Украиной не ведутся из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии против нашей страны“. Официальные лица России, в свою очередь, традиционно завляют, что готовы к переговорам, но их саботирует украинская сторона.

Литва согласилась возобновить железнодорожный транзит в Калининградскую область. Министерство иностранных дел Литвы поддержало обновленные правила Еврокомиссии по транзиту грузов в Калининградскую область по территории ЕС, которые запрещают только автомобильные перевозки.

В ДНР подготовили место для казни иностранных военных, участвовавших в войне на стороне Украины. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. К расстрелу в ДНР приговорены два гражданина Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, и гражданин Марокко Саадун Брагим.

Россияне нанесли 28 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области, в результате, по сообщениям властей, погибли по меньшей мере пять мирных жителей.

349 детей в Украине погибли с начала войны, еще 652 ребенка были ранены, сообщил офис генпрокурора Украины.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу оппозиционного политика Ильи Яшина. Его подозревают в распространении „фейков“ о российской армии.

В Турции завершились переговоры РФ, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна.

ООН назвало переговоры позитивными. Минобороны Турции заявило, что на следующей неделе ожидается подписание итогового документа по обсужденным вопросам. Была достигнута договорённость об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.

По данным Reuters, Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов. Согласно агентству, Турция при поддержке ООН будет досматривать занятые в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия.