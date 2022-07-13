Новый тренд на рынке недвижимости: аренда квартир премиум-класса

„В Эстонии сдаваемую в аренду недвижимость премиум-класса ищут в первую очередь иностранцы, которые по работе временно живут здесь в течение нескольких лет, и поэтому им не имеет смысла покупать недвижимость“, — пояснила агент по недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, специализирующаяся на недвижимости премиум-класса.

Если высокооплачиваемые эстонцы предпочитают покупать жилье, то иностранные таланты, работающие в эстонских ИТ-компаниях, а также в посольствах, хотят арендовать роскошную квартиру или дом. „Это люди, которые не планируют переезжать в Эстонию надолго, но не хотят идти на уступки в отношении качества жизни. Они готовы платить более высокую арендную плату за комфорт и качество“.