За рубежом
13.07.2022, 19:59

ВОЗ призывает вернуть масочный режим

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Irja Tamkivi
Irja Tamkivi
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Поскольку число смертей продолжает расти, сообщает UA.News со ссылкой на Sky News.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия „еще не закончилась“.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты „Омикрона“ продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

„Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей“, — заявил он.

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