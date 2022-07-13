13.07.2022, 19:59
ВОЗ призывает вернуть масочный режим(1)
Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия „еще не закончилась“.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты „Омикрона“ продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.
„Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей“, — заявил он.