13.07.2022, 19:32
Житель Подмосковья сдал в полицию жену из-за критики спецоперации
ФОТО: Pexels
Заявление на свою жену написал в полицию житель поселка Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области. Поводом стали разногласия из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет MK.ru.
Как стало известно „МК“, 37-летний мужчина попросил принять меры к своей супруге. Он заявил, что дама выражает антироссийские настроения, связанные с проведением СВО, и настраивает против правительства общего ребенка. Ведется разбирательство.