Путин вынудил уйти в отставку главу российской военной промышленности из-за неудач в Украине

Курирующий космос и ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку в ближайшее время, рассказали источники РБК. Ранее Госдуму экстренно вернули с каникул, в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера

Борисов в последнее время подвергался критике в России за отсутствие в российской армии беспилотников, которые играют решающую роль в артиллерийских боях на востоке Украины. В настоящее время Россия проводит краудфандинг- компанию для закупки беспилотников с функцией наблюдения и слежения для армии. В ответ на обвинения Борисов отвечал, что российская армия имеет все необходимое вооружение и оборудование в Украине.

Его заменит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Не исключено, что Борисов будет переведен на должность руководителя Роскосмоса.

65-летний Юрий Борисов работает заместителем председателя правительства более четырех лет (в мае 2018 года сменил на этом посту Дмитрия Рогозина). В зону его ответственности легли оборонная промышленность и „Роскосмос“. В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. Однако под конец 2020 года тот лишился части новых полномочий, продолжив курировать оборонную и гражданскую промышленность, а также космос.





