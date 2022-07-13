Картошка, деньги и стволы. Смертельно опасные поиски налички, дешевые овощи и другие особенности жизни в оккупированном Херсоне

А продолжающийся по сей день период оккупации официально начался 26 апреля, когда появилась созданная россиянами так называемая „военно-гражданская администрация Херсонской области“. В городе стало опасно выражать проукраинские взгляды. За это могут объявить „диверсантом“ и „террористом“. В целом же восприятие оккупационных войск в городе менялось от панического страха в начале до смешанного отношения, состоящего из равнодушия (люди уже привыкли) и настороженности (все-таки — оккупанты).

Многое изменилось в течение апреля. Начали менять украинские флаги на российские. Участились исчезновения людей, по всей видимости, после встреч с российскими военнослужащими. Если в первый месяц оккупации магазины торговали оставшимися на складах украинскими товарами, то в апреле уже начали появляться российские, завезенные из отобранного еще в 2014 году Крыма.

От начала оккупации (2 марта 2022 года) до 3 апреля, когда проукраински настроенные горожане провели последний протестный митинг. В первый месяц оккупации жители Херсона, судя по всему, ощущали себя персонажами произведения какого-то автора-абсурдиста вроде Кафки или Беккета. Несмотря на пребывание в городе российских военных, никто не трогал украинскую символику. Не было как таковой оккупационной власти.

Сказать, что жизнь херсонцев кардинально изменилась после 24 февраля 2022 года, было бы неверно. Начиная с этого дня, жизнь людей в этом городе кардинально или значительно менялась несколько раз. Условно можно выделить следующие периоды:

Однако присутствие в жизни херсонцев „горячей войны“ — только одна сторона медали. Жителям оккупированного города приходится еще и ежедневно вести собственные маленькие „войны“ с обстоятельствами, в которых они оказались по независящим от них причинам. Проще говоря, приходится как-то выживать.

Мало того, министр обороны Украины Алексей Резников на днях сообщил, что приказ об освобождении юга страны уже получен, а первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский и украинский министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук наперебой призывают жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами, хоть через Крым в РФ, но уезжать в преддверии „огромных боев“.

Но наибольший страх херсонцев — остаться без средств к существованию. Даже пенсионеры и бюджетники сейчас не так защищены от полной нищеты регулярными выплатами, как это было в 1990-е. Хуже всего пенсионерам. Они преимущественно получают деньги на банковские карты, и если ранее могли с помощью этой же карты оплатить покупку в магазине или снять в банкомате наличные, то сейчас все стало гораздо сложнее. В городе уже нет работающих банкоматов, оплатить покупку картой можно далеко не во всех магазинах.

Теперь рисков куда больше. Горожане боятся возможных обстрелов, боятся „не понравиться“ российским военным на блокпостах, особенно — люди с татуировками. Бывали случаи, когда россияне называли сделанное ради бравады тату „нацистским“, и человек исчезал в неизвестном направлении.

Сейчас история повторяется, разумеется, с поправкой на оккупацию. Однако в 1990-е наибольшим риском было оказаться в неподходящее время в неподходящем месте — во время бандитской разборки — и схлопотать шальную пулю или же быть „убранным“ как нежелательный свидетель. Но вероятность этого для среднестатистического херсонца была ничтожной.

Горожане сравнивают жизнь в нынешнем Херсоне с лихими 1990-ми. Тогда также регулярным поступлением денег могли похвастаться только пенсионеры и работники бюджетных организаций. Последние, правда, получали зарплаты с существенными задержками, но у них все же была уверенность, что работодатель не обманет. „Хозяевами жизни“ считались тогда люди, имеющие отношение к торговле, так как деньги у них водились.

Трудно сказать, насколько точна эта цифра, поскольку война и оккупация не позволяют произвести даже приблизительные подсчеты. Точно можно сказать только то, что и выехавшие из Херсона, и остающиеся в городе по сей день, столкнулись с серьезными проблемами. Выехавшие — с испытаниями и вызовами переселенческой жизни, остающиеся — с жизнью в условиях фактического безвластия и рухнувшей экономики.

Значительная часть жителей выехала из города: кто-то — не дожидаясь оккупации, кто-то — позже, преодолевая многочисленные российские блокпосты. В мае тогдашний глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута сказал в интервью, что из города выехало 45 процентов жителей. По данным статистики, по состоянию на 1 января 2022 года в Херсоне без учета населения пригородов проживал 279 131 человек. То есть, два месяца назад в Херсоне проживали чуть более 153 000 человек.

„Если раньше я продавала только кондитерские изделия, то сейчас мой ассортимент самый разнообразный — всевозможные продукты, сигареты, водка на розлив. Зарплата чуть больше довоенной, но ее все равно хватает с трудом. Впрочем, я в значительно лучшей ситуации, чем многие в Херсоне, так как получаю зарплату наличными“.

„Наша семья — я и дочь. Муж в 2016-м погиб в ДТП. Мы получаем пособие в связи с потерей кормильца. На рынке я зарабатывала 7000−8000 гривен в месяц (186−212 евро), помогали мои родители и родители покойного мужа. Но вскоре после начала войны торговля там стала затухать, так как основным товаром была недорогая сельхозпродукция, которую привозили из сел. Многие торгующие приезжали на пригородных поездах, часть — на автомобилях. Люди имели возможность и продать то, что они вырастили, и закупиться в „АТБ“ (супермаркет самой распространенной в Украине сети магазинов, — прим „Спектра“). Но сейчас ездить в Херсон из области проблематично, железнодорожного сообщения с февраля вообще нет. А на площади возле вокзала весь март и апрель находились российские военные и стояла их техника, что еще больше отпугивало людей. Словом, рынок пришел в упадок. Он работает и сейчас, но там остались действующими примерно треть торговых мест, и покупателей очень мало“.

До войны Алина (имя изменено по просьбе женщины) работала реализатором на одной из торговых точек на рынке возле Херсонского железнодорожного вокзала или, как его называли в народе „железнодорожном рынке“. Говорит, что зарабатывала немного, но на скромную жизнь этого хватало.

Но в самой сложной ситуации оказались в Херсоне горожане среднего возраста, не имеющие права на какую-либо социальную помощь, не имеющие значительных сбережений и работавшие в негосударственном секторе. Большинство городских предприятий и бизнесов закрылись или 24 февраля, или чуть позже. Сейчас, как и в 1990-е, город превратился в сплошной стихийный рынок. Правда без преступных группировок и рэкета, но со своей спецификой.

Сейчас „островками“ украинской банковской системы остаются „ПриватБанк“ и „А-Банк“. Последний представлен несколькими отделениями, работающими только при поступлении туда денег, что бывает не каждый день.

Но со временем наличных денег становилось в Херсоне меньше, а банки уходили из небезопасного города. Ведь правоохранительной системы в нем не было, чем пользовались люди с криминальными наклонностями. Так, горожане до сих пор с содроганием вспоминают волну мародерства, прокатившуюся по городу в начале марта. Тогда было разграблено множество магазинов и офисов.

Банки, работавшие в Херсоне в военное время, до середины апреля „заряжали“ наличными деньгами банкоматы, которыми могли воспользоваться владельцы карт любых банков. Правда, существовал суточный лимит. Обладатели карт банка-владельца банкомата в сутки могли рассчитывать на снятие 5000−10 000 гривен (132−264 евро), „чужаки“ — на 500−1000 гривен (13−26 евро). В кассах банки обычно обслуживали только своих клиентов, и там многие банки первое время выдавали наличные без лимита.

С начала войны и примерно до середины апреля в Херсоне работали филиалы нескольких украинских банков, где можно было снять с карты наличные: „Ощадбанк“, „Райффайзен Банк Аваль“, „ПриватБанк“, „Укрсиббанк“, „Південний“, ПУМБ, „ОТР Банк“, „А-Банк“. Со временем почти все эти банки по разным причинам, в основном, из соображений безопасности, свернули деятельность в оккупированном городе.

До войны при необходимости можно было снять в банкомате или кассе банка любую сумму. Сейчас это не так-то просто.

Зарплата наличными, даже очень небольшая, для нынешнего Херсона признак едва ли ни элитарности. Заполучить наличные в оккупированном городе — большая проблема. Но прожить без них практически невозможно. Только за наличные отпускают лекарства те херсонские аптеки, где ассортимент хоть как-то сопоставим с довоенным. И большинство магазинов принимают в качестве оплаты только наличные.

Что же касается „ПриватБанка“, он — единственная надежда херсонских пенсионеров и других небогатых горожан. В Херсоне работают четыре отделения банка, обналичивающие в кассах карты только собственных клиентов. Иногда банк „заряжает“ банкоматы, и тогда обладатели карт всех банков могут снять до 500 гривен в сутки. Но происходит это все реже из-за растущего дефицита наличных.

До начала июня с карты можно было снять до 5000 гривен в сутки (132 евро). К середине месяца лимит уменьшили до 3000 (80 евро), потом до 2000 (53 евро), а сейчас в кассе банка можно снять только 1000 гривен (26 евро). Но даже ради этой тысячи нужно выстоять огромную очередь. Некоторые херсонцы, чтобы снять заветную наличку, готовы нарушать комендантский час, который в оккупированном городе — с 22:00 до 05:00. До недавнего времени очередь формировалась по записи, и люди чтобы записаться приходили в 2:00 или 3:00 ночи, рискуя нарваться на российский патруль или маргиналов. В обоих случаях последствия могли быть печальными.

Жительница Херсона, Наталья, рассказала „Спектру“, что ее муж едва не оказался „на подвале“ у российских военных, когда до окончания комендантского часа шел занимать очередь в „ПриватБанк“.

„Мы живем в Шуменском микрорайоне, — говорит женщина, — недалеко от выезда из города в сторону Белозерского района, граничащего с Николаевской областью. Там идут сильные бои, и потому по нашей части города часто ездят российские военные. Мужа, когда он шел в банк, окликнули из остановившегося российского бронемобиля. Ему хватило благоразумия не убегать, а подойти к военным. Он объяснил ситуацию, показал документы. Поначалу военные хотели забрать его „разобраться“, но потом все же отпустили, так как везли раненого и решили не создавать себе дополнительных проблем. Только предупредили, что „прогулки“ в комендантский час могут плохо кончиться“.