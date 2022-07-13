Нападающий сборной Латвии по хоккею продолжит карьеру в России, несмотря на запрет

Как сообщает пресс-служба российского клуба, контракт с 28-летним хоккеистом подписан на один год.

Елиссев начинал карьеру в юниорских командах Риги и Даугавпилса, среди них — рижская „Призма“. Во взрослом хоккее дебютировал в сезоне 2010/11 в клубе „Латгале“ в высшей лиге Латвии. В сезоне-2011/12 дебютировал за ХК „Рига“ в возрасте 17 лет, а начиная с сезона-2015/16 стал привлекаться к матчам рижского „Динамо“ в КХЛ. В прошлом сезоне в 29 матчах за рижское „Динамо“ набрал 20 (13+7) очков. После досрочного окончания сезона КХЛ подписал контракт со шведским „МОДО“, за который успел сыграть шесть матчей и набрать 5 (2+3) очков.

За сборную Латвии Елисеев выступает с сезона 2014/15. На последнем чемпионате мира в Финляндии сыграл семь матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Как сообщалось ранее, после полномасштабного вторжения России в Украину Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским спортсменам, деятелям спорта или командам, зарегистрированным в Латвии, участвовать в спортивных соревнованиях на территории РФ и Беларуси. Согласно принятым поправкам, спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях.

Таким образом, Елиссев больше не сможет выступать за национальную команду.