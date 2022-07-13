ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ | Дождь, только дождь! И похолодает

Около полудня в четверг дожди и тучи в Западной Эстонии поредеют, а к вечеру в восточных уездах также утихнут ливни. Западный ветер усилится. Температура воздуха будет в пределах 17–22°.

В пятницу, а также в выходные мы будем находиться под областью низкого давления. Ливневые дожди будут идти преимущественно днем, к ночи будут утихать. Кое-где их и вовсе не будет, но таких мест немного. Западный ветер будет дуть довольно сильно, его порывы достигнут 15 м/с. Похолодает.

Ночные минимумы опустятся до 6-9° при ясном небе, и около 10° в пасмурную погоду. На побережье они остаются близкими к 15°, дневная температура поднимается лишь до 15–19°.

ПОГОДА ГОД НАЗАД 14 июля 2021 года температура воздуха колебалась от 31,9 (Ляэне-Нигула) до 15,7 градусов (Нарва). Максимальную скорость ветра отметили в Тийрикода, и она составила 11,6 м/с. В Йыгева выпало 1,9 мм осадков.

Новая неделя продолжится переменчивой погодой. Дожди будут идти часто, а воздух останется бодряще свежим. В более ясные ночи температура воздуха опустится ниже 10°, дневная в основном останется ниже 20°. В середине недели юго-западное течение может принести нам летнее тепло.