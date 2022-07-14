ВИДЕО | Члены партии EKRE снесли памятник советскому летчику

В разговоре с RusDelfi коренная жительница Вяана-Йыесуу Ольга рассказала, что памятник был посвящён герою Советского Союза Тимофею Ромашкину, бортмеханику Гражданского воздушного флота СССР. В советское время на территории посёлка находился пионерлагерь, названный в его честь. С развалом Советского Союза территория лагеря пришла в упадок, а позднее на его территории была построена школа. Памятник находился в лесу рядом со школой. По словам Ольги, он был заброшен.

Ольга была шокирована таким самоуправством. Она предположила, что война с советскими памятниками носит сумбурный характер, ведь Ромашкин удостоился звания Героя не за военные подвиги в составе Красной Армии. Он был гражданским лётчиком. Она усомнилась в том, что активистам из ЭКРЕ известна история этого памятника.

Ольга сообщила порталу, что она связалась с волостной управой Харку, где ей пояснили, что разговоры о переносе памятника велись давно, но никакого решения о сносе управа не принимала. О демонтаже им стало известно уже постфактум.

За комментарием мы обратились к председателю волостного собрания Харку Витаутасу Мартинонису. Он подтвердил RusDelfi, что ему было известно о предложении членов партии ЭКРЕ снести памятник Ромашкину, но волостная управа такого решения не принимала. Он подтвердил нам, что разговоры о сносе заброшенного монумента велись давно. Витаутас не смог точно ответить, на чьей именно земле памятник находился. Он предположил, что земля под ним принадлежала волости.