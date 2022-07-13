ЧП и криминал
13.07.2022, 12:45

В Мустамяэ велосипедиста сбил автобус

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Сегодня днем в Мустамяэ произошло ДТП, пострадал велосипедист.

Читатель RusDelfi сообщил, что стал очевидцем ДТП в Мустамяэ. По его словам, велосипедист попал под автобус. „На асфальте видна кровь“, - добавил он.

В полиции подтвердили, что инцидент произошел сегодня в 12 часов дня. „В Мустамяэ на перекрестке Вильде теэ и Акадеэмиа теэ столкнулись велосипедист и автобус. Велосипедист получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте“, - ответили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Больше информации на данный момент нет.

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