ФОТО | В Мустамяэ автобус сбил 11-летнюю девочку

Читатель RusDelfi сообщил, что стал очевидцем ДТП в Мустамяэ. По его словам, кто-то попал под автобус. „На асфальте видна кровь“, - добавил он.

В полиции подтвердили, что инцидент произошел сегодня в 12 часов дня. „В Мустамяэ на перекрестке Вильде теэ и Акадеэмиа теэ столкнулись водитель электросамоката и автобус. Пострадала 11-летняя девочка. Медики оказали ей помощь на месте и увезли в больницу для проверки здоровья“, - ответили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.