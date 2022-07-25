5 причин, чтобы выбрать именно эту машину
Вы когда-нибудь хотя бы на секунду задумывались о том, что было бы здорово ощутить нечто подобное тому, что испытывает Отт Тянак? Эта возможность может появиться, когда вы получите ключи от автомобиля Hyundai i20 N, вдохновленного гонками WRC. Почему стоит выбрать Hyundai i20 N для своей парковки или гаража?
1. Hyundai i20 N – сама спортивность
Если глаза человека – зеркало души, то душа машины видна в фарах. Форма фар Hyundai i20 N придает автомобилю агрессивный вид, а большая выхлопная труба соответствует мощному звуку 1,6-литрового турбомотора нового поколения. Так что это настоящая металлическая пантера, которая разгоняется от нуля до сотни за 6,2 секунды и покоряет городские джунгли на колесахс 18-дюймовыми легкосплавными дисками и качественными шинами Pirelli. Выбирая машину, в первую очередь стоит взглянуть на фары, верно?
2. Ездить с комфортом – одно удовольствие
Автомобиль настолько комфортен, насколько удобны его сиденья и аксессуары, такие как руль, рычаг переключения передач и другие гаджеты в пределах досягаемости. Hyundai i20 N – истинный джекпот, потому что специально интегрированный подголовник, поддерживающие кожаные сиденья и обшитое кожей рулевое колесо N с кнопками обеспечивают полноценный комфорт при вождении. Но не слишком расслабляйтесь за рулем, ведь в этом автомобиле не заскучаешь в любую погоду.
3. Смарт-автомобиль высшего класса
Помните популярный в 80-е сериал Knight Riderс Дэвидом Хассельхоффом? В его машине KITT было гораздо больше кнопок, чем сегодня на пультах у радиоведущих. Hyundai i20 N оснащен системой отображения данных о езде, которая показывает ваши водительские навыки, а система управления N Grin помогает выбрать режим вождения. Кроме того, автомобиль предлагает беспроводную зарядку смарт-устройства, помощь при запуске, электронный контроль стабильности и приложение, которое сообщает вам, когда нужно заправиться. Все это сегодня заставило бы Дэвида Хассельхоффа ахнуть, а сканер KITT замолчать, если бы они провели немного времени здесь.
4. Надежный спутник
Спортивность – это мощь и сила, от которой иногда очень хочется до упора надавить педаль газа. Хотя все решения принимает мозг водителя, Hyundai помогает ему с современной системой помощи водителю Smart Sense, которая предлагает самые передовые пакеты технологий активной безопасности. Например, автомобиль знает, когда ограничить скорость, включить дальний свет, как следовать по полосе и требуется ли водителю небольшой отдых. Этот автомобиль бережет вас на любой дороге.
5. Просто самый крутой главный приз
Вам понравилось то, что вы прочитали? В этом случае вы можете открыть двери TopAuto, отсчитать купюры, и машина ваша. Если же вы хотите зайти с другой стороны, заедьте на станцию обслуживания или автоматическую заправку Terminal Oil, сделайте покупку на сумму от 50 евро с картой клиента, а затем зарегистрируйте свой чек на веб-сайте Terminali Suveralli. Именно в этом году главный приз Suveralli 2.0 – тот самый мощный и крутой Hyundai i20 N. Стоит заехать в Terminal Oil, возможно, у вас скоро появится шанс испытать свой новый автомобиль.