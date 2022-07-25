5 причин, чтобы выбрать именно эту машину

1. Hyundai i20 N – сама спортивность

Если глаза человека – зеркало души, то душа машины видна в фарах. Форма фар Hyundai i20 N придает автомобилю агрессивный вид, а большая выхлопная труба соответствует мощному звуку 1,6-литрового турбомотора нового поколения. Так что это настоящая металлическая пантера, которая разгоняется от нуля до сотни за 6,2 секунды и покоряет городские джунгли на колесахс 18-дюймовыми легкосплавными дисками и качественными шинами Pirelli. Выбирая машину, в первую очередь стоит взглянуть на фары, верно?

2. Ездить с комфортом – одно удовольствие

Автомобиль настолько комфортен, насколько удобны его сиденья и аксессуары, такие как руль, рычаг переключения передач и другие гаджеты в пределах досягаемости. Hyundai i20 N – истинный джекпот, потому что специально интегрированный подголовник, поддерживающие кожаные сиденья и обшитое кожей рулевое колесо N с кнопками обеспечивают полноценный комфорт при вождении. Но не слишком расслабляйтесь за рулем, ведь в этом автомобиле не заскучаешь в любую погоду.

3. Смарт-автомобиль высшего класса

Помните популярный в 80-е сериал Knight Riderс Дэвидом Хассельхоффом? В его машине KITT было гораздо больше кнопок, чем сегодня на пультах у радиоведущих. Hyundai i20 N оснащен системой отображения данных о езде, которая показывает ваши водительские навыки, а система управления N Grin помогает выбрать режим вождения. Кроме того, автомобиль предлагает беспроводную зарядку смарт-устройства, помощь при запуске, электронный контроль стабильности и приложение, которое сообщает вам, когда нужно заправиться. Все это сегодня заставило бы Дэвида Хассельхоффа ахнуть, а сканер KITT замолчать, если бы они провели немного времени здесь .

4. Надежный спутник