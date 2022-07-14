В кулуарах Bolt: разрешат ездить на самокате вдвоем, будут проверять на алкоголь, новичкам ограничат скорость

Мы сидим небольшим кругом в переговорной с удобными офисными креслами вместе с пресс-представителем и специалистом по самокатам Bolt Александром Лилишенцевым. „С каждой новой моделью самокаты становятся все безопаснее“, — констатирует Лилишенцев. Первые самокаты появились на улицах в 2019 году, на сегодняшний день в некоторых странах используется уже пятая модель, в Эстонии сейчас идет модернизация модели Bolt 4+.