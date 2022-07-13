По всей Эстонии прошел ряд краж на стройплощадках: воры охотились за бензином, медной проволокой и рабочими инструментами

В Йыхви аналитика видеокамер зафиксировала движение двух человек на стройплощадке, на сигнал отреагировали патрульные экипажи G4S, была извещена йыхвиская полиция. В кустах рядом с площадкой были найдены две пустые пластиковые канистры, а рядом с шоссе Таллинн – Нарва был замечен быстро уезжавший автомобиль. Патруль и полиция проверили находившиеся на территории транспортные средства, однако они были в порядке, крышки их топливных баков не были повреждены, луж топлива на земле не было. Это означает, что благодаря быстрому реагированию экипажа удалось предотвратить ущерб.

„В Йыхви патрульный экипаж недавно отреагировал и на сигнал взлома, когда кто-то взломал ангар. В сотрудничестве с полицией на крыше ангара были задержаны двое мужчин, на территории были найдены мешки с медной проволокой, которые воры, предположительно, собирались унести с собой“, – рассказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Тарту также совершена кража на территории стройки. Вечером клиент не активировал охрану, так как в здании допоздна находились уборщицы, а рано утром должны были прийти строители. И ночью на объекте побывали злоумышленники.

„На видеозаписях видно, как двое мужчин ходят по территории. Они прошли рядом с тепляками и зашли в одно здание. Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливаются, – сказал Тууль. – В Таллинне на стройке тоже произошел случай: воры срезали с двери висячий замок и унесли рабочие инструменты. Так что в наше время все строительные и производственные фирмы обязательно должны подумать о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все, что могли, для защиты своего имущества“.