Санкции Запада против РФ: последствия для экономики России и всего мира

В свою очередь, Янис Клуге, эксперт SWP по России и ответственный редактор данной коллективной публикации, считает последствия санкций для российской экономики и, в частности, для военной промышленности РФ весьма серьезными. В статье под заголовком „Тяжелейший экономический кризис Путина“ он отмечает, что „жесткость введенных Западом санкций стала для Москвы неожиданностью“.

Тем не менее она считает, что санкции не являются бессмысленными: „Они по меньшей мере выполняют важную сигнальную функцию, поскольку наглядно показывают России, что военная агрессия не обходится бесплатно“.

Принудить РФ прекратить войну санкции тоже не в состоянии, продолжает она, поскольку в ЕС и в международном сообществе „царит лишь ограниченное единство в вопросе безоговорочного претворения санкций в жизнь“. Поэтому и сдерживающий эффект окажется лишь частичным, полагает Аннегрет Бендик.

„Санкции против финансовой и экономической политики России и частичное эмбарго на нефть и уголь делают войну более дорогостоящей, но не менее вероятной. Ведь Россия готова платить высокую цену. Так что стимулирование не срабатывает“, - приходит к выводу эксперт.

Санкции ЕС против России критикуют за то, что они недостаточно обширные и запоздалые, констатирует Аннегрет Бендик и напоминает, что политологическая теория различает четыре функции международных санкций: они могут стимулировать, принуждать, сдерживать и сигнализировать.

Этими вопросами задались ученые берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Коллектив из 8 авторов, специализирующихся на соответствующих странах, регионах или темах, опубликовал 11 июля подборку коротких статей с ключевыми оценками и прогнозами.

Каковы будут глобальные последствия экономических санкций, введенных странами Запада против России после ее нападения на Украину? Как они скажутся не только на самой РФ, но и на Евросоюзе, США, Японии, Китае, Индии, на рынках энергоносителей и продовольствия?

Однако в Вашингтоне все громче звучат сомнения в том, что „крупнейший в истории пакет санкций“ заставит Путина изменить курс, и по мере приближения ноябрьских выборов в конгресс американский президент оказывается под растущим внутриполитическим давлением.

Повысить для Россию цену войны и отрезать ее от важных технологий - таковы были две ключевые цели Соединенных Штатов, когда они вводили против РФ санкции из-за ее нападения на Украину. „Пока санкции и экспортный контроль стали для Байдена внешне- и внутриполитическим успехом“, - считает Лаура фон Даниельс, возглавляющая в SWP научную группу по изучению США.

В этой ситуации, по мнению Яниса Клуге, для Запада в центре внимания должно находиться последовательное претворение в жизнь введенных санкций и прежде всего - запрета на поставку техники российской военной промышленности, ведь она до сих активно использовала западные технологии и западные компоненты: „Есть информация, указывающая на возникшие здесь производственные трудности – и тем самым на первый конкретный успех санкций, который в перспективе напрямую ударит по возможностям России вести войну“.

Из этого следует вывод, что „санкции не представляют непосредственной угрозы для власти Путина“ (хотя борьба за ресурсы в российской элите обострится), а потому „российскому президенту в обозримом будущем не придется идти на внешнеполитические компромиссы, чтобы обезопасить экономическую основу своего режима“.

Но „пока что российское государство останется дееспособным, хотя дорогостоящие меры поддержки экономики“ превратят ожидавшийся профицит бюджета в дефицит. Тем не менее „лишь через два-три года можно будет исходить из того, что запланированное Западом эмбарго на энергию в сочетании со слабеющей российской экономикой в полной мере скажется на финансовых возможностях государства“.

Правда, „полного краха“ РФ удалось избежать, а потому сейчас „складывается впечатление, что в России царит экономическая нормальность“. Пока санкции „со всей мощью“ ударили лишь по отдельным отраслям, например, по автомобилестроению, но шаг за шагом начинают сказываться на все новых секторах экономики. „Подлинный кризис на самом деле еще впереди“, - убежден эксперт.

Во-первых, по китайской экономике, и без того испытывающей серьезные проблемы, больно ударил взлет мировых цен на энергию и продовольствие. Во-вторых, пророссийская позиция КНР „заметно охладила отношения с куда более важными торговыми партнерами на Западе - с ЕС, Японией, Кореей“. В-третьих, „глобальный Юг“ наглядно увидел явное противоречие: на словах Пекин выступает за территориальную неприкосновенность и невмешательство в дела других государств, на деле же поддерживает Кремль в его агрессии против соседней страны.

По сравнению с этой геополитической ролью экономическое значение РФ для Пекина „невелико“: „Доля России во внешней торговле Китая составила в 2021 году всего лишь 2,4%, в газовый импорт Китая она внесла 6,1%, в импорт нефти - 15,5%“. Тем не менее Китай несет „существенный“ политический и экономический коллатеральный (сопутствующий) ущерб от российской войны в Украине, считает эксперт.

Последствиям войны в Украине для Китая и Индии посвящены две отдельные статьи. Для КНР Россия является, указывает Ханс Гюнтер Хильперт, „важнейшим союзником в противостоянии с Америкой и в стремлении преодолеть на глобальном уровне те структуры миропорядка и безопасности, в которых доминирует Запад“.

С точки зрения США, продолжает она, „жизнеспособным политическим решением“ было бы предложенное Джо Байденом введение предельной цены на российскую нефть. Такой „картель покупателей“ существенно ограничил бы доходы России и был бы выгоден Китаю и Индии. „А в случае нарушений с их стороны Байден мог бы грозить вторичными санкциями“, - считает немецкая американистка.

„Ввиду сильно выросших цен на энергию ему нужно найти способ вводить новые штрафные меры против России, не сокращая при этом предложение нефти на мировом рынке и не идя на риск новых скачков цен. Если темпы инфляции ускорятся, демократам грозит поражение на выборах“, - указывает Лаура фон Даниельс.

Индия пока в выигрыше, но сближение России и Китая не в ее интересах

Иное дело - Индия. „На первый взгляд возникает впечатление, что одной из тех стран, которые больше всех выигрывают от конфронтации между Россией и Западом, является Индия“, - отмечает Кристиан Вагнер. За время войны она, к примеру, более чем в 30 раз увеличила импорт нефти из России и заключила с РФ несколько крупных торговых сделок.

Но это вовсе не испортило ее отношения со странами Запада, скорее наоборот: те попытались углубить военное, экономическое и политическое сотрудничество с Индией, поскольку имеют с ней общий геополитический интерес противостоять Китаю. Так что Нью-Дели может не опасаться санкций Запада из-за близости с Россией, подчеркивает эксперт SWP.

В то же время он предупреждает, что Индии будет очень нелегко сохранить баланс сил. Есть проблемы на пути углубления военного сотрудничества с США, торговое соглашение с ЕС может сорваться из-за неприятия европейских социальных и экологических стандартов. В то же время дальнейшее сближение России с Китаем может привести к сокращению военного сотрудничества РФ с Индией, которой потребуется много времени, чтобы преодолеть зависимость от поставок российских вооружений, предупреждает Кристиан Вагнер.

Япония совершила коренной поворот в отношениях с Россией

Что же касается Японии, то она под впечатлением войны в Украине совершила коренной поворот в своей политике в отношении России, подчеркивает Александра Сакаки. Она напоминает, что после аннексии Крыма в Токио ограничились „беззубыми санкциями“, а после отравления Скрипалей не последовали призыву Лондона выслать российских дипломатов. Теперь же японское правительство немедленно приняло „длинный список“ жестких штрафных мер против РФ.