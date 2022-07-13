Любят силу и не любят Запад. Как арабский мир относится к войне в Украине

В последние годы даже традиционные союзники США старались диверсифицировать связи, выстраивая отношения с другими странами, в том числе с Россией, особенно на фоне постепенного ухода американцев из региона. Поэтому сейчас им важно не растратить накопленный капитал.

„Мы не выбираем ничью сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов“, - сказал катарский министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в конце июня в интервью Си-эн-эн на международной конференции в Дохе.

Выжидательной тактики придерживалось большинство стран региона как до вторжения, так и после, говорит Мерисса Хурма. Многие ближневосточные страны в итоге проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую российские действия в Украине, но дальше этого символического жеста не пошли.

„Несмотря на то, что у многих стран региона исторически более тесные связи с США, за последнее время Россия стала гораздо более важным партнером как в коммерческом, так и военном плане“, - говорит координатор программы Ближнего Востока и Северной Африки Европейского совета по международным отношениям Келли Петилло.

Часть стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Алжир, Ирак, Иран и поначалу ОАЭ, воздержались. Некоторые, как Марокко, предпочли вообще не участвовать в голосовании.

Сирия - безоговорочный союзник России во всем. Она первой и пока единственной в регионе признала вслед за Россией самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Она же проголосовала против мартовской резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию.

„Многие страны поняли, что им надо диверсифицировать связи и разложить яйца по разным корзинам, Россия - одна из таких корзин“, - говорит директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона Мерисса Хурма.

В условиях, когда западный мир проигрывает информационную войну в арабоязычном пространстве, страны привыкшего к войнам региона стараются сохранить нейтралитет по отношению к войне в Европе, развязанной Кремлем. Некоторые вяло осуждают, другие помалкивают. Никто не хочет ни гневить США , ни ссориться с Россией.

В арабоязычном интернете антизападный сантимент регулярно подпитывается, раскручивается старая пропагандистская шарманка о колониализме и двойных стандартах Запада. Один из частых рефренов - разница в отношении к беженцам из Украины, которых тепло приняли в Европе, и к беженцам из Йемена, Сирии и Афганистана, от которых Запад „отгораживается заборами“.

Уже сейчас, по данным последнего исследования настроений молодежи в арабских странах, арабская молодежь тяготеет больше к России, чем к США - 70% назвали Россию союзником (26% - врагом), США назвали союзником 57% (и 41% - врагом).

Это значит, что молодые арабы читают ту интерпретацию событий, которую предлагает им Россия, а не Украина и западный мир. Альтернативной точки зрения почти нет, а тот минимум, что появляется из независимых каналов, тонет в тысячах сообщений из российских арабоязычных СМИ.

Молодежь - а ее большинство в арабских странах, где 60% населения моложе 25 лет - сидит в соцсетях, читает „Фейсбук“ и „Твиттер“, а информация на арабском языке об украинском конфликте исходит в основном от связанных с Россией каналов.

Битву за умы и сердца в арабском мире сейчас в полной мере ведет Россия, а Запад информационную войну проигрывает, замечает эксперт Надя Овейдат, доцентка Университета Канзаса и сотрудница Ближневосточной программы Международного центра Вудро Вильсона. Она изучает, в частности, то, как в арабоязычном мире освещается тема войны в Украине.

После терактов 11 сентября 2001 года американские политики и военачальники ставили целью „завоевать умы и сердца“ в Ираке и других странах Ближнего Востока, имея в виду попытку выиграть идеологически, а не на поле боя.

Тем более что „для многих арабских стран Россия фактически воюет со всем НАТО, а не только с Украиной“, подчеркивает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам (некоммерческой организации, основанной распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2011 году).

Кровопролитные протесты 2011 года, вошедшие в историю как „арабская весна“, не привели к демократическим переменам, а имели в арабском мире обратный эффект - почти все страны с тех пор совершили разворот к авторитаризму и растеряли последние крупицы веры в демократию.

Победа России добавит аргументов тем, кто ищет модель управления, альтернативную демократической, сдвиг в геополитике, новый взгляд на международное право и другую модель безопасности.

Новый дивный мир, или При чем тут Сирия

По его словам, война в Йемене для арабского мира гораздо важнее, и она в глазах многих стран региона как две капли воды похожа на войну в Украине: „Поэтому позиция России для многих стран не является непонятной и необъяснимой, как например, в Европе“.

„Сама по себе постановка вопроса по поводу украинского кризиса, которую пытаются навязать арабскому миру США и Европа, арабским странам не близка“, - соглашается эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

„Не вижу абсолютно никакой разницы между вторжением Джорджа Буша в Ирак в 2003 году и вторжением Путина в Украину. Эр-Рияд не принимает участия в этом конфликте“, - описывает общую для стран Персидского залива мысль профессор политологии и директор Центра стратегических исследований Института дипломатических исследований принца Сауда Аль-Фейсала в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Мансур Альмарзоки.

Итог - Россия представляется как Давид, поражающий Голиафа, в ее праведной войне с западным миром, воплощением колониального зла, добавляет Овейдат.

Увод дискуссии в сторону от войны в Украине, заявления о двойных стандартах Запада и сравнение текущей ситуации с прежними войнами на Ближнем Востоке - одни из тех приемов, которыми пользуются российские СМИ в арабоязычном пространстве.

Арабские потребители новостей и раньше критиковали западный подход и с удовольствием приняли то, что им предлагают российские СМИ, добавляет обозреватель.

Российские СМИ, вещающие на арабском языке, заваливают аудиторию огромным количеством сообщений, чтобы получить больший охват, чем у противоположного лагеря, подтверждает обозреватель Службы мониторинга Би-би-си Ахмед Нур.

Последний опрос общественного мнения показал, что граждане стран арабского мира теряют веру в то, что демократия может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

„Успех России только укрепит авторитаризм на Ближнем Востоке, многим государствам арабского мира захочется и у себя сделать миникопию России“, - убеждена эксперт кафедры международной безопасности и права Крэнфилдского университета Анисе Ван Энгеланд.

Россия пользуется тем, что США потеряли интерес к Ближнему Востоку, и давно пытается заполнить образовавшийся вакуум. Поворотным моментом, изменившим расстановку сил и отношение к России и миру, многие эксперты называют войну в Сирии и особенно - присоединение России к участию в конфликте.

„Россия показала, на что способна, еще в Сирии, она продемонстрировала жесткую силу, а арабский мир силу уважает и так же относится к России“, - говорит преподаватель Университета Лион-2 и директор исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Вашингтонского института политики Ближнего Востока Фабрис Баланш.

США не выполнили собственное обещание и не наказали режим сирийского президента за использование химоружия, чем развязали руки Башару Асаду и его главному союзнику - России.

С тех пор, полагает эксперт, арабские страны считают, что коллективный Запад не так всесилен и страшен, как Россия, и не может применить силу так, как это делает Путин.

„Они больше не боятся США, не боятся санкций Запада. Чуть что - они могут повернуться к России, - говорит Баланш. - Война в Сирии ознаменовала конец гегемонии Запада в мире. Впервые с момента распада СССР Россия помешала свержению режима. Каддафи был последним лидером, которого свергли. В 2011-2016 годах произошел сдвиг“.

„Они понимают, что Россия становится неким новым полюсом, новой силой в новом многополярном мире, о котором так часто говорит Путин, и [за ним] повторяют арабские лидеры“, - говорит Баланш.