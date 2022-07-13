Компания Twitter подала в суд на Илона Маска

Компания Twitter подала в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи в решением последнего отказаться от ее покупки. Как следует из документов, направленных представителями Twitter в суд американского штата Делавэр во вторник, 12 июля, компания намерена добиться выполнения Маском условий договора о покупке.

„Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter“, - цитирует исковое заявление агентство AFP. - Twitter понес и будет продолжать нести непоправимый ущерб в результате нарушений, допущенных ответчиком“.

Теперь суду предстоит решить, будет ли Маску разрешено расторгнуть соглашение о покупке. По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до одного миллиарда долларов. Компания просит суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября, пишет Reuters.

Почему Маск раздумал покупать Twitter

Ранее, 8 июля, Илон Маск, являющийся сегодня самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. При этом он указал, что компания „существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии“. В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью „менее пяти процентов“.

Как отмечает немецкое деловое онлайн-издание finanzen.net, у экономических экспертов уже давно возникли сомнения в серьезности намерений Маска приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.