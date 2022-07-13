За рубежом
13.07.2022, 08:52

Компания Twitter подала в суд на Илона Маска

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Kui aprillis oli Elon Musk nõus Twitteri ära ostma, siis nüüd on ta ümber mõelnud.
Kui aprillis oli Elon Musk nõus Twitteri ära ostma, siis nüüd on ta ümber mõelnud.
ФОТО: FellowNeko | Shutterstock

Компания Twitter хочет заставить основателя Tesla и SpaceX через суд совершить ее приобретение за 44 млрд долларов, как это предусматривает заключенный сторонами договор, пишет DW.

Компания Twitter подала в суд на американского предпринимателя Илона Маска в связи в решением последнего отказаться от ее покупки. Как следует из документов, направленных представителями Twitter в суд американского штата Делавэр во вторник, 12 июля, компания намерена добиться выполнения Маском условий договора о покупке.

„Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter“, - цитирует исковое заявление агентство AFP. - Twitter понес и будет продолжать нести непоправимый ущерб в результате нарушений, допущенных ответчиком“.

Теперь суду предстоит решить, будет ли Маску разрешено расторгнуть соглашение о покупке. По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до одного миллиарда долларов. Компания просит суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября, пишет Reuters.

Почему Маск раздумал покупать Twitter

Ранее, 8 июля, Илон Маск, являющийся сегодня самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. При этом он указал, что компания „существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии“. В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью „менее пяти процентов“.

Как отмечает немецкое деловое онлайн-издание finanzen.net, у экономических экспертов уже давно возникли сомнения в серьезности намерений Маска приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.

8 июля председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор объявил, что компания по-прежнему намерена закрыть сделку „по цене и условиям, которые были согласованы с Маском“, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. „Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавэра“, - написал Тейлор в Twitter.

Маск в своем аккаунте в Twitter отреагировал на это заявление, опубликовав саркастический мем.

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