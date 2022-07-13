Российская волейболистка об игре в Португалии: „До 24 февраля я спокойно говорила, что из России, а после случившегося начала думать, побьют меня или нет“

„Когда я приехала, столкнулась со своим нелюбимым стереотипом о том, что все русские – хмурые, недружелюбные. Что Россия – это только про медведей, водку, зиму и Путина. Им кажется, что у нас больше ничего нет . Я не прям боролась с этим, но… Когда меня спрашивали, что бы я хотела выпить, мне говорили: „Ты, наверное, будешь водку?“ Я не понимала этого. Тем не менее у всех вызывало интерес, что я из России.

До 24 февраля я спокойно говорила, что из России, а после случившегося я начала думать, какое ко мне теперь будет отношение, побьют меня или нет. Но мне немножко повезло, что я нахожусь в Португалии. Здесь лояльные, толерантные и понимающие люди. Когда я говорила, что из России, уже после 24 февраля, все приятно удивлялись, начинали говорить что-то на русском в ответ. Не было никакой неприязни ко мне.

Все с живым интересом задавали вопросы, пытались показать, что знают что-то о моей стране. Говорили про Москву, Питер, про родственников, которые родились или выросли в России. Однажды я даже встретила русского. После вечеринки в клубе мы захотели купить хот-догов у мужчины, который продавал их. Мне тогда почему-то нужна была только салфетка. Он дал мне ее, а потом спросил, откуда я. Я сказала, что из России, но город не назвала, потому что иностранцы же знают только Москву и Питер. Мужчина все равно попросил сказать. Я ему говорю: „Я из Екатеринбурга“. А он такой на русском: „Правда? А я из Челябинска“.

Я это к тому, что здесь очень много русскоязычного народа. Поэтому нужно быть осторожным, когда ты идешь по улице и говоришь на русском, потому что многие тебя могут понять“, – сказала Бочкарева.