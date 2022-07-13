Война – не помеха: новый сезон чемпионата Украины по футболу начнется в августе

Министр рассказал о регламенте на случай воздушной тревоги во время матчей чемпионата Украины. В случае сигнала воздушной тревоги поединки будут приостанавливаться, а игроки, тренеры и весь штат будут оперативно идти в укрытия.

„Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага. Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

Безопасность - прежде всего! У стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться - футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы это нация победителей!“, — написал Гутцайт на своей странице в Facebook.

Украинские клубы также смогут сыграть в еврокубках, но свои игры они проведут на выезде. Например, киевское „Динамо“, которое первую игру играет с „Фенербахче“ в Турции, проводит свою домашнюю игру в польском городе Лодзь.