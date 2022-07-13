КОЛОНКА RusDelfi | Электроэнергия не должна быть товаром люкс-класса

Одной из главных тем в Эстонии в 2022 году, помимо войны в Украине, стала цена на электричество. Тема цены на электричество была вписана даже в новый коалиционный договор. Обсуждение такого вопроса в стране, где имеются современные электростанции и достаточно топлива для этих электростанций, выглядит, мягко говоря, странно. Это говорит о том, что нынешний уровень цен и ситуация в целом являются результатом политических решений и того, что от производителя требуют высокую плату за выброс CO2. Едва ли в Эстонии найдется много людей, которые против чистой природы и против того, чтобы сохранить ее для будущих поколений, но главным остается то, сколько будет стоить отказ от традиционных энергоносителей для нынешнего поколения. Цена может оказаться слишком высока.

Еще 15-20 лет назад в связи с закрытием Игналинской атомной электростанции в Литве, всерьез обсуждали строительство атомной станции в Эстонии или снова в Литве (Игналина - 2), где Эстония имела бы свою долю. Но к сожалению, тогда было принято решение не делать ничего. Поэтому сейчас мы находимся в ситуации, когда нет хорошей альтернативы сланцам, а в Литве не хватает электроэнергии, что в свою очередь влияет на биржевые цены, по которым эстонские потребители получают электричество. Очевидно, что для такой ситуации нет простого и быстрого решения.

Новое правительство собирается компенсировать некоторым потребителям стоимость электроэнергии, а также пытается договориться с Eesti Energia о том, чтобы получать электроэнергию по фиксированной цене, если цены на бирже очень высокие. Но глядя на нынешнюю ситуацию и на то, что нас может ожидать в осенне-зимний период, такие планы вызывают сомнения. Мы находимся в ситуации, когда моторное топливо и электричество стали одними из самых дорогих в Европе, и такое положение имеет разрушительное влияние на эстонскую экономику и уровень жизни населения Эстонии. Вероятно, что тех мер, которые планирует новое правительство, окажется недостаточно, или их эффект будет незначительным.

То, что электричество становится товаром люкс-класса в Эстонии выглядит в 21 веке совсем не нормально. И странно звучат советы Каи Каллас сократить потребление электроэнергии. Ситуация, когда пенсионеры вынуждены из экономии стирать белье руками в тазу, не является нормальной для страны, которая стремится быть частью северной Европы. Или что же — отказаться от лифтов, от электрического освещения и вернуться к лучине, перестать использовать пылесос? И что же будет тогда с электрокарами, на которые стремятся пересадить всех европейских водителей? Электроэнергию можно сравнить с кровью в человеческом организме: если человек лишится критического количества крови, он, с большой вероятностью, умрет. И без энергии и энергоносителей замрет наша ежедневная жизнь, а вместе с ней и экономика государства. Поэтому хочется надеяться, что новое правительство станет серьезно трудиться в этом направлении, чтобы спасти жителей Эстонии от этих проблем.