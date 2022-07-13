ВИДЕО | Выбежавшие на трассу с дымовыми шашками экоактивисты прервали „Тур де Франс“

Несколько представителей экологического движения „Последняя реновация“ в футболках „У нас осталось 989 дней“ перекрыли путь велогонщиков. Они сели посреди трассы с дымовыми шашками. Некоторое время активисты отказывались разблокировать путь, в дело вмешались правозащитники. Гонку возобновили спустя 12 минут.

„Тур де Франс“ состоялся в 109-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Гонка входит в программу Гранд-тура, самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте вместе с „Джиро д'Италия“ и „Вуэльтой“.