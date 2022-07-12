Техас остался без майнинга биткоинов из-за страшной жары
Майнинговые компании американского штата Техас отключили свои биткоин-фермы. Так они откликнулись на призыв властей ограничить потребление электроэнергии на фоне чрезвычайно высоких температур, которые наблюдаются в штате.
10 июля Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) призвал жителей и предприятия Техаса экономить электроэнергию. На фоне роста нагрузки в энергосистеме (в том числе из-за активного использования кондиционеров, так как температура в Техасе достигает 37 градусов) могут начаться отключения, пишет "Обозреватель".
Оператор энергосистемы прогнозирует, что потребление электроэнергии в штате может достичь исторического рекорда – 79 615 мегаватт (МВт). На этом фоне ряд майнинговых компаний объявил об полном или значительном отключении ASIC-машин до дальнейшего уведомления властей. В их число вошли Riot Blockchain, Argo Blockchain Plc и Core Scientific, которые сообща потребляют 1 тыс. МВт.
„Мы считаем, что во времена высокого спроса люди должны иметь приоритет над майнингом криптовалюты. Когда ERCOT призывает экономить электроэнергию, мы серьезно относимся к этому и сокращаем свою майнинговую деятельнотсь. Сегодня мы сделали это снова, как и многие наши коллеги в сфере майнинга“, – цитирует гендиректора Argo Blockchain Питера Уолла издание Cointelegraph.
Майнинговые компании Техаса сталкиваются с такими проблемами с конца 2021 года, когда из-за аномально низких температур некоторые части этого штата остались без электричества. А в феврале-2022 Riot Blockchain остановила 99% своих мощностей, чтобы не допустить новой остановки.
На этом фоне, согласно данным аналитической компании Glassnode, хешрейт (совокупная вычислительная мощность сети) биткоина сократился до 199 EH/s после достигнутого месяц назад максимума в 231 EH/s
По состоянию на 11 июня хешрейт биткоина сократился до 199 EH/s после достигнутого месяц назад максимума в 231 EH/s (сглаженный семидневной скользящей средней показатель от Glassnode).
Стоит отметить, что Техас пользуется популярностью среди майнеров благодаря относительно низкой стоимостью электроэнергии. Более того, как утверждают в Marathon Digital Holdings, майнеры даже помогают стабилизировать сеть штата – в отличие от других предприятий они могут отключать и перезапускать свои мощности за считанные минуты.
Как уже сообщал OBOZREVATEL, „криптозима“ на рынке виртуальных валют ударила по майнингу. Из-за падения доходов (вплоть до убыточности) многие майнеры вынуждены продавать оборудование.