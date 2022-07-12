Мнение
12.07.2022, 19:57

МНЕНИЕ | Во всем виновато продажное правительство

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Артем Дмитриев
гражданский активист, урбанист
Stenbocki maja
Stenbocki maja
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Единственная граница между русскими и эстонцами на сегодняшний день, которая действительно может отнять у нас какие-то права, это незнание государственного языка, пишет гражданский активист Артем Дмитриев в своей колонке для RusDelfi.

„Во всем виновато русофобское правительство“ – такие слова часто можно услышать из уст русскоязычных жителей Эстонии. Комментарии с подобной идеей распространяются на всех социальных платформах, где это возможно. Не нужно далеко ходить, достаточно открыть комментарии у этой или любой другой статьи на подобную тему и вы найдете десятки примеров, в которых, как по-шаблону, все сводится к тому, что в Эстонии ужасное и нелегитимное правительство, цель которого навредить России выстрелом себе в ногу, и делают это они, конечно же, ради подачки со стороны запада и США.

Порой складывается ощущение, что пишущие подобные комментарии соревнуются в том, кто напишет наиболее абсурдный, а самое главное, чем больше противоречий и логических несостыковок – тем лучше!

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