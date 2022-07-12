МНЕНИЕ | Во всем виновато продажное правительство

„Во всем виновато русофобское правительство“ – такие слова часто можно услышать из уст русскоязычных жителей Эстонии. Комментарии с подобной идеей распространяются на всех социальных платформах, где это возможно. Не нужно далеко ходить, достаточно открыть комментарии у этой или любой другой статьи на подобную тему и вы найдете десятки примеров, в которых, как по-шаблону, все сводится к тому, что в Эстонии ужасное и нелегитимное правительство, цель которого навредить России выстрелом себе в ногу, и делают это они, конечно же, ради подачки со стороны запада и США.