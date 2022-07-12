В продажу поступили билеты на домашние матчи отборочного турнира на чемпионат Европы по волейболу
С сегодняшнего дня все любители волейбола могут приобрести билеты на домашние матчи мужской сборной Эстонии отборочного турнира чемпионата Европы. Эстонская сборная сыграет дома три игры 7, 13 и 21 августа в спортхолле „Калев“ в Таллинне. Продажа билетов происходит на сайте piletitasku.ee.
В августе этого года мужская сборная Эстонии по волейболу проведет отборочные матчи, которые определят кто выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2023 года. Tурнир пройдет с 3 по 21 августа, Эстония входит в одну группу вместе с Бельгией, Израилем и Фарерскими островами. Победители группы и пять лучших занявших второе место выйдут в финальную стадию.
Главный тренер сборной Эстонии Фабио Соли прокомментировал предстоящие игры так: „Конечно, мы хотим выйти из подгруппы. Бельгия и Израиль — хорошие сборные, но также не стоит недооценивать сборную Фарерских островов!“
После перерыва в несколько лет Эстония проводит домашние игры в спортивном зале „Калев“ в Таллинне.
Расписание игр сборной Эстонии:
3 августа в 19:30 Израиль - Эстония
7 августа в 16:00 Эстония - Бельгия (в спортивном зале Калев в Таллинне)
10 августа в 21:00 Фарерские острова - Эстония
13 августа в 18:00 Эстония - Фарерские острова (в спортивном зале Калев в Таллинне)
17 августа в 21:00 Бельгия - Эстония
21 август в 16:00 Эстония - Израиль (в спортивном зале Калеви в Таллинне)
Информация о билете:
Турнирный абонемент на три дня
- Полный билет 25 евро
- пенсионеры, студенты и школьники 15 евро
- Дети до 12 лет (включительно) бесплатноо
Билет в предварительной продаже
- Полный билет 10 евро
- пенсионеры, студенты и школьники 7 евро
- Дети до 12 лет (включительно) бесплатно
Билет на месте
- Полный билет 12 евро
- пенсионеры, студенты и школьники 8 евро
- Дети до 12 лет (включительно) бесплатно
Билеты продаются на сайте piletitasku.