В продажу поступили билеты на домашние матчи отборочного турнира на чемпионат Европы по волейболу

В августе этого года мужская сборная Эстонии по волейболу проведет отборочные матчи, которые определят кто выйдет в финальную часть чемпионата Европы 2023 года. Tурнир пройдет с 3 по 21 августа, Эстония входит в одну группу вместе с Бельгией, Израилем и Фарерскими островами. Победители группы и пять лучших занявших второе место выйдут в финальную стадию.

Главный тренер сборной Эстонии Фабио Соли прокомментировал предстоящие игры так: „Конечно, мы хотим выйти из подгруппы. Бельгия и Израиль — хорошие сборные, но также не стоит недооценивать сборную Фарерских островов!“

После перерыва в несколько лет Эстония проводит домашние игры в спортивном зале „Калев“ в Таллинне.

Расписание игр сборной Эстонии:

3 августа в 19:30 Израиль - Эстония

7 августа в 16:00 Эстония - Бельгия (в спортивном зале Калев в Таллинне)

10 августа в 21:00 Фарерские острова - Эстония

13 августа в 18:00 Эстония - Фарерские острова (в спортивном зале Калев в Таллинне)

17 августа в 21:00 Бельгия - Эстония

21 август в 16:00 Эстония - Израиль (в спортивном зале Калеви в Таллинне)



Информация о билете:

Турнирный абонемент на три дня

- Полный билет 25 евро

- пенсионеры, студенты и школьники 15 евро

- Дети до 12 лет (включительно) бесплатноо

Билет в предварительной продаже

- Полный билет 10 евро

- пенсионеры, студенты и школьники 7 евро

- Дети до 12 лет (включительно) бесплатно

Билет на месте

- Полный билет 12 евро

- пенсионеры, студенты и школьники 8 евро

- Дети до 12 лет (включительно) бесплатно

Билеты продаются на сайте piletitasku.