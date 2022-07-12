ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (139-й день) | Десятки пострадавших в результате удара по Новой Каховке. 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас

Власти оккупированной Новой Каховки заявили, что в результате удара ВСУ по городу оказались разрушены склады с удобрениями и повреждены еще десятки зданий. Как сообщается, погибли восемь человек, пострадали 80.

Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все магазины. Он не смог организовать поставки в РФ даже по параллельному импорту, рассказали источники „Коммерсанта“.

Сегодня утром обстрелу подвергся Николаев. Очевидцы насчитали около 20 взрывов. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, по предварительным данным, ракеты попали в два медицинских учреждения и жилых дома. Кроме того, накануне вечером появились сообщения об ударе по складу боеприпасов в Новой Каховке украинской стороной. В украинском оперативном командовании „Юг“ сообщили, что вечером 11 июля нанесли ракетный удар по складу с боеприпасами (источник - telegram-канал „Пивоваров. Редакция“). По данным РИА Новости, на складе хранилась селитра, детонация продолжалась до утра. „Новые власти“ города утверждают, что атаке подвергся склад с селитрой, и сравнивают произошедшее с мощным взрывом в Бейруте в 2020 году. По их данным, в результате удара по Новой Каховке погибли восемь человек, еще около 80 ранены, повреждены и разрушены десятки домов. Также российские оккупационные власти говорят о пяти погибших.

YouTube удалил канал Тиграна Кеосаяна — мужа главреда RT Маргариты Симоньян.„Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в „сообществе“ принято. А он только рад“, — написала Симоньян, приложив ссылку на ролик Кеосаяна в Rutube, где он рассказывает, „почему закрытие канала — это хорошо“.

В Харьковской области пропали волонтеры из Пскова, которые везли гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, сообщила на сайте губернатора Псковской области жена одного из пропавших. По ее словам, волонтеры Владимир Минушкин и Артем Матвеев 7 июля прошли по „зеленому коридору“ из Белгородской области России в поселок Стрелечье Харьковской области, но затем перестали выходить на связь. Последние данные о группе, которыми располагает женщина, - волонтеров остановил на улице и увез в неизвестном направлении патруль „военной комендатуры“ самопровозглашенной ЛНР (источник - DW).

„Медузе“ удалось ознакомиться с результатами закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Кремля. По его данным, 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас. Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать. На официальном сайте ВЦИОМ этих данных нет, можно лишь найти результаты опроса о том, поддерживают ли россияне „спецоперацию“. Подробнее - здесь.

Россия передала Украине тела 30 солдат

Россия передала Украине тела 30 погибших украинских солдат. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на уполномоченного по делам пропавших без вести Олега Котенко.

Передача тел состоялась в Запорожской области, в ее организации с украинской стороны приняли участие Олег Котенко, Главное управление разведки министерства обороны, генштаб и другие силовые структуры. Был ли это обмен телами или же односторонняя передача, украинские источники не уточняют.

Число погибших в Часовом Яру выросло до 41 человека Украинские спасатели сообщают, что число жертв ракетного удара российских войск по городку Часов Яр в Донецкой области выросло до 41 человека.

​​Испания готова передать Украине 10 танков Leopard 2 A4 и 20 бронетранспортеров M113 из армейских резервов - это решение станет „поворотным моментом“ в отношении помощи, которую правительство Санчеса предоставляет Зеленскому, сообщает издание Infodefensa.

﻿﻿﻿﻿ Более пяти тысяч мирных украинцев стали жертвами войны, развязанной Россией. Как подсчитали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в ходе военной агрессии было убито как минимум 5024 мирных жителя, а еще 6520 - получили различные травмы. Но это лишь те данные, которые удалось точно подтвердить, а в реальности число жертв может быть намного больше, отметили в ООН.

Освобождение острова Змеиного поможет быстрее вывозить украинское зерно – Администрация морских портов Украины Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила, что освобождение острова Змеиный от российских военных и деблокада близлежащего рукава дельты Дуная позволит быстрее вывозить зерно из дунайских портов Украины и сэкономит бизнесу до полумиллиона долларов в день. „Дополнительное окно возможностей позволит ускорить темпы проводки судов-зерновозов в дунайские порты. Параллельно мы работаем с румынскими коллегами, чтобы логистические процессы были максимально быстрыми и эффективными“, – цитирует пресс-служба АМПУ руководителя администрации Алексея Вострикова.