Кая Каллас по-прежнему против снижения акцизов на топливо: „другие страны говорят не делать этого“

Перед формированием новой правительственной коалиции Isamaa направила в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на моторное топливо до минимального уровня Европейского союза, который, по словам Каллас, больше не стоит на повестке дня.

„Когда люди находятся в оппозиции, они выдвигают всевозможные идеи, когда они присоединяются к коалиции, они разбираются, разумна ли первопричина этих идей“, – сказала Каллас в эфире „Uudis+“.

По словам Каллас, опыт европейских стран, таких как Германия и Польша, показывает, что снижение акциза не доходит до заправок и не дает людям сэкономить. „В немецких СМИ было много возмущения по поводу того, что акцизы не поступают, однако их снизили, а люди этого не чувствуют“, – сказала она.

По словам Каллас, снижение акцизов имело бы прямой эффект, если бы цены на топливо были стабильными, но в нынешней ситуации, когда цены постоянно меняются, снижение налога не дошло бы до людей. Премьер-министр добавила, что те страны, которые пошли по пути снижения акциза, предупредили, основываясь на своем опыте, что этого делать не стоит.

Каллас констатировала, что лучше спросить у продавцов топлива, почему в ситуации, когда цены на мировом рынке падают, цены на АЗС не падают так же быстро, как их поднимают, когда цены на мировом рынке растут. „Можно было бы рассмотреть маржу прибыли продавцов топлива“, – отметила она.