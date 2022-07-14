Защитить посевы от овсюга поможет только его уничтожение. Началась проверка полей
Департамент сельского хозяйства и продовольствия взял под контроль распространение такого злостного сорняка, как овсюг (эст. tuulekaer). Землепользователи обязаны принимать меры, которые помогут ограничить распространение овсюга.
„Сейчас самое подходящее время для того, чтобы полеводы осмотрели свои поля и избавились от сорного растения, следя за тем, чтобы овсюг был вырван вместе со стеблевым узлом“, - сказала Вирве Страуме, советник отдела альтернативного сельского хозяйства и семян Сельскозозяйственного и продовольственного департамента.
„Для того чтобы семена не попали на поле, вырванные сорняки нужно сразу же сложить в полиэтиленовый мешок, а по окончании работ вывести пакет с поля и уничтожить. Поскольку овсюг трудно искореним и растет везде, где посеяны злаковые растения, обнаружив сорняк в одном месте, следует „прочесать“ все окрестности“, - советует Страуме, добавляя, что обязательно нужно осмотреть все края полей, пути передвижения сельскохозяйственной техники, обочины канав, дорог и основания опор линий электропередач.
По словам Страуме, к настоящему времени овсюг уже перерос основную зерновую культуру, поэтому хорошо заметен на поле. „Овсюг проще обнаружить, если осматривать поле против солнца, бинокль при этом не помешает“, - сказала Страуме. Внешне овсюг похож на обыкновенный овес, но у овсюга в отличие от обычного овса ости изогнуты коленообразно и закручены вокруг своей оси (листовая пластинка закручена против часовой стрелки).
Страуме напомнила полеводам, что землепользователи, на полях которых встречается овсюг, обязаны принимать меры, препятствующие его распространению. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент приступил к проверке полней, чтобы установить, применяются ли меры по борьбе с овсюгом.
Овсюг — одно из тех сорных растений, удалить которое из посевов крайне трудно, он очень быстро распространяется, легко приспосабливается к неблагоприятным факторам окружающей среды, наносит существенный урон земледелию. Крайне важно обнаружить овсюг как можно раньше, только так можно препятствовать его распространению. Одно растение способно дать сотни семян, которые в почве могут сохраняться до 10 лет. Овсюг конкурирует с культурными растениями, лишая их воды, питательных веществ и света.
Будьте внимательны, сообщайте о полях, захваченных овсюгом! Сообщения присылайте по электронной почте на адрес tuulekaer@pta.agri.ee.