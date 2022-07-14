Защитить посевы от овсюга поможет только его уничтожение. Началась проверка полей

„Сейчас самое подходящее время для того, чтобы полеводы осмотрели свои поля и избавились от сорного растения, следя за тем, чтобы овсюг был вырван вместе со стеблевым узлом“, - сказала Вирве Страуме, советник отдела альтернативного сельского хозяйства и семян Сельскозозяйственного и продовольственного департамента.

„Для того чтобы семена не попали на поле, вырванные сорняки нужно сразу же сложить в полиэтиленовый мешок, а по окончании работ вывести пакет с поля и уничтожить. Поскольку овсюг трудно искореним и растет везде, где посеяны злаковые растения, обнаружив сорняк в одном месте, следует „прочесать“ все окрестности“, - советует Страуме, добавляя, что обязательно нужно осмотреть все края полей, пути передвижения сельскохозяйственной техники, обочины канав, дорог и основания опор линий электропередач.

По словам Страуме, к настоящему времени овсюг уже перерос основную зерновую культуру, поэтому хорошо заметен на поле. „Овсюг проще обнаружить, если осматривать поле против солнца, бинокль при этом не помешает“, - сказала Страуме. Внешне овсюг похож на обыкновенный овес, но у овсюга в отличие от обычного овса ости изогнуты коленообразно и закручены вокруг своей оси (листовая пластинка закручена против часовой стрелки).

Страуме напомнила полеводам, что землепользователи, на полях которых встречается овсюг, обязаны принимать меры, препятствующие его распространению. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент приступил к проверке полней, чтобы установить, применяются ли меры по борьбе с овсюгом.