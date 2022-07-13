Как жила немецкая молодежь до войны? Фильм „Фабиан“ показывает мир накануне трагедии

Если вы спросите меня, то идеальный возраст - это примерно от двадцати и до двадцати семи, что ли. Ты ещё учишься в университете, но уже его не боишься. Ты ещё завязываешь социальные связи и оперируешь такими понятиями как „лучший друг“ и „человек, близкий по духу“. У тебя ещё случаются, извините, one night stand-ы. Ты ещё можешь гулять всю ночь до утра, а наутро совершать какое-нибудь действие, требующее концентрации и физической силы. Ты ещё немножко романтик, щуришься, куря, и никому в этом не признаёшься, изображая прожженного и избитого жизнью до синевы циника.

„Фабиан“ - фильм для такого возраста. Думаю, что, если бы я посмотрел его тогда, я включил бы его во все свои личные кинематографические топы. Даже и сейчас я смотрел его заворожённым взглядом, это как такое возвращение в юность, в те счастливые времена, когда как-то всё было не то, чтобы хорошо – надо ли оно нам, по большому-то счёту – а как-то правильно, как надо. Фильм рассказывает о судьбе молодого, сделаем миру уступку, и скажем - „интеллектуала“ Якоба Фабиана в тот период истории Германии, когда нацисты ещё не пришли к власти, но уже вот-вот придут, в тот последний слот, когда была и свобода и беззаботность. Действие фильма примерно укладывается в 1930-1931 годы.

Фабиан изучает историю литературы, сначала работает в табачной компании, сейчас бы сказали, копирайтером (что видел рядовой копирайтер, спросят нас позже, сильно позже в одном из самых моих любимых, раз пошла такая маска откровенности, стихотворных текстов, а вот фильм как раз и об этом, о том, что он видел, в частности), встречается с немногочисленными, но близкими – вот именно – по духу друзьями, и с самой красивой девушкой Берлина (Саския Розендаль похитила бы любое сердце, честное слово, особенно в том образе, в котором она встречается Якобу в завязке истории), и живёт насыщенной и полной жизнью, каковой она видится в двадцать – что там - пять?