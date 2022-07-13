Как жила немецкая молодежь до войны? Фильм „Фабиан“ показывает мир накануне трагедии
Кинокритик и блогер П.И. Филимонов поделился очередной рецензией, на этот раз - на новый фильм „Фабиан“. Правда ли, что любители Ремарка останутся довольны новинкой?
Если вы спросите меня, то идеальный возраст - это примерно от двадцати и до двадцати семи, что ли. Ты ещё учишься в университете, но уже его не боишься. Ты ещё завязываешь социальные связи и оперируешь такими понятиями как „лучший друг“ и „человек, близкий по духу“. У тебя ещё случаются, извините, one night stand-ы. Ты ещё можешь гулять всю ночь до утра, а наутро совершать какое-нибудь действие, требующее концентрации и физической силы. Ты ещё немножко романтик, щуришься, куря, и никому в этом не признаёшься, изображая прожженного и избитого жизнью до синевы циника.
„Фабиан“ - фильм для такого возраста. Думаю, что, если бы я посмотрел его тогда, я включил бы его во все свои личные кинематографические топы. Даже и сейчас я смотрел его заворожённым взглядом, это как такое возвращение в юность, в те счастливые времена, когда как-то всё было не то, чтобы хорошо – надо ли оно нам, по большому-то счёту – а как-то правильно, как надо. Фильм рассказывает о судьбе молодого, сделаем миру уступку, и скажем - „интеллектуала“ Якоба Фабиана в тот период истории Германии, когда нацисты ещё не пришли к власти, но уже вот-вот придут, в тот последний слот, когда была и свобода и беззаботность. Действие фильма примерно укладывается в 1930-1931 годы.
Фабиан изучает историю литературы, сначала работает в табачной компании, сейчас бы сказали, копирайтером (что видел рядовой копирайтер, спросят нас позже, сильно позже в одном из самых моих любимых, раз пошла такая маска откровенности, стихотворных текстов, а вот фильм как раз и об этом, о том, что он видел, в частности), встречается с немногочисленными, но близкими – вот именно – по духу друзьями, и с самой красивой девушкой Берлина (Саския Розендаль похитила бы любое сердце, честное слово, особенно в том образе, в котором она встречается Якобу в завязке истории), и живёт насыщенной и полной жизнью, каковой она видится в двадцать – что там - пять?
Потом всё, разумеется, меняется, подзаголовок фильма как бы заранее стелит нам соломки и предупреждает, что хорошего от развития сюжета ждать не приходится, но главное-то не в этом. Главное в том, что Фабиан не меняется, не предаёт (не успевает?) идеалы молодости, остаётся мальчик с нами, ровно столько, сколько может. Фабиан (и рифмовка тут неслучайна, вот как хотите) – это такой мальчик Бананан здорового человека (думаю, что не нужно объяснять, почему персонаж скурившегося Сергея Бугаева – он всё-таки для курильщика), который не особенно настроен на бунтарство без причины, но и прогибаться под изменчивое что-то там не готов, как и свойственно молодым.
Фабиан – и есть молодость. Он так красиво и так много курит, как даже в тридцать пять уже, пожалуй, нельзя, его чувство стиля – врождённо, как у многих немцев, он был бы как минимум полубогом, если бы не несколько маленьких деталей – ну вот, например, неумение плавать – но и они делают его только ещё ближе к нам, ещё человечнее, ещё приятнее.
И когда на Фабиана обрушивается мир, как он умеет обрушиваться, превращая в руины всё и вся, из чего состояла лёгкая, какая-то танцующая жизнь Фабиана, молодой человек всё равно не унывает, переносит это со стоическими спокойствием и улыбкой, срываясь один-единственный раз, когда вынужден опознать тело своего ближайшего друга Лабуде – объяснимо, очень объяснимо. И потом возвращается к этой лёгкости, к ощущению, что всё ещё возможно, до самого конца, когда, как всегда, мир доказывает ему обратное.
Не сказать, что при просмотре „Фабиана“ возникает ощущение, что молодость можно вернуть – что нет, то нет. Но вот что определённо кажется – что было всё не зря, как пела нам совсем по другому поводу Жанна Агузарова, которая, впрочем, к этому фильму не имеет никакого отношения, а просто тоже вспомнилась в контексте и в комплекте.
И новая музыка, новая музыка, новая.