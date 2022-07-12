В больницах 91 пациент с коронавирусом. Сточные воды показывают, что самое безопасное место - Маарду

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе были проанализированы 6525 тестов, результат 1163 из которых оказался положительным. Среди лиц старше 60 лет заболеваемость снизилась на 15%. „Число положительных случаев и госпитализаций осталось на том же уровне, что и на минувшей неделе. Быстрый рост заболеваемости, отмеченный ранее, замедлился“, — пояснила Сепп и добавила, что коэффициент заражения R также снизился до 1,03. На будущей неделе можно ожидать еще чуть более 1100 заражений. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним.

Средний показатель госпитализации из-за COVID-19 за последние семь дней повысился с 6,0 до 6,5. По состоянию на утро понедельника в больницах находился 91 пациент, 38 из которых были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались девять человек в возрасте 55-95 лет. Очевидно, на этой неделе количество госпитализированных вновь превысит 100.

За неделю были введены 975 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 213 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 206 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,8%.

На основании результатов мониторинга сточных вод за 27-ю неделю распространение вируса в сточных водах примерно на 94% находится на желтом уровне опасности. Больше всего частиц вируса было обнаружено в регионе Пеэтри, за которым следовали Пярну, Таллинн, Хаапсалу, Йыхви-Ахтме. Зеленый уровень опасности демонстрировали пробы из Маарду.