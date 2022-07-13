В Эстонии действуют новые правила снижения цен. Департамент следит за их соблюдением(1)
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обращает внимание, что с 28 мая 2022 года действуют новые правила снижения цен при выставлении товаров на продажу.
Информация о ценах является одним из важнейших критериев, по которым потребитель выбирает товары, поэтому важно, чтобы цены для потребителя были опубликованы честно. Для того чтобы потребитель мог получить достоверную информацию о получении ценового преимущества в ходе скидочной кампании, теперь в случае дисконтного предложения должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Чтобы убедиться, что требования соблюдены, TTJA отслеживает информацию о ценах различных продавцов.
На данный момент департамент выявил, что одной из проблем с отображением цены со скидкой является тот факт, что товар фактически не был продан в торговой точке по прежней зачеркнутой цене. Связь между прежней ценой и сниженной ценой важна для того, чтобы потребитель понимал ценовое преимущество, предлагаемое ему в конкретной торговой точке, и чтобы он не был введён в заблуждение обещаниями ценового преимущества. Следовательно, предыдущая цена должна быть ценой, фактически применяемой продавцом в этой точке продажи, а не просто маркетинговым инструментом, чтобы сделать скидку более привлекательной.
Во-вторых, департамент хотел бы обратить внимание продавцов на то, что ценовое преимущество рассчитывается от самой низкой цены, действовавшей за предыдущие 30 дней. Например, если предприниматель продал один и тот же товар за 100 евро и 110 евро в течение 30 дней, при расчете цены со скидкой необходимо учитывать самую низкую цену, действующую в течение 30 дней, которая в данном примере составляет 100 евро.
В-третьих, TTJA обращает внимание продавцов на то, что информация о скидке, отображаемая в рамках дисконтных акций, и в торговой точке рассчитывается корректно. Например, если рекламируется, что во все понедельники июля весь товар продается со скидкой -20%, то для каждого последующего понедельника должна учитываться самая низкая цена, примененная за последние 30 дней. Это означает, что, например, если до скидочной кампании товар стоил 100 евро, то в первый понедельник июля его предыдущая цена 100 евро, а цена со скидкой - 80 евро. Во второй понедельник июля ценовое преимущество должно рассчитываться уже с 80 евро, что является самой низкой ценой, действующей в течение 30 дней, а новая цена должна составлять 64 евро.
TTJA также начал разбирательство против нескольких предприятий и потребовал объяснений по поводу публикации цен со скидкой, а также будет следить за кампаниями по снижению цен и их отображением и в дальнейшем.
TTJA призывает всех продавцов быть внимательными и правильно вести свою торговлю, чтобы расчет ценового преимущества был справедливым по отношению к потребителю.