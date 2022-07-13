В Эстонии действуют новые правила снижения цен. Департамент следит за их соблюдением

Информация о ценах является одним из важнейших критериев, по которым потребитель выбирает товары, поэтому важно, чтобы цены для потребителя были опубликованы честно. Для того чтобы потребитель мог получить достоверную информацию о получении ценового преимущества в ходе скидочной кампании, теперь в случае дисконтного предложения должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Чтобы убедиться, что требования соблюдены, TTJA отслеживает информацию о ценах различных продавцов.

На данный момент департамент выявил, что одной из проблем с отображением цены со скидкой является тот факт, что товар фактически не был продан в торговой точке по прежней зачеркнутой цене. Связь между прежней ценой и сниженной ценой важна для того, чтобы потребитель понимал ценовое преимущество, предлагаемое ему в конкретной торговой точке, и чтобы он не был введён в заблуждение обещаниями ценового преимущества. Следовательно, предыдущая цена должна быть ценой, фактически применяемой продавцом в этой точке продажи, а не просто маркетинговым инструментом, чтобы сделать скидку более привлекательной.

Во-вторых, департамент хотел бы обратить внимание продавцов на то, что ценовое преимущество рассчитывается от самой низкой цены, действовавшей за предыдущие 30 дней . Например, если предприниматель продал один и тот же товар за 100 евро и 110 евро в течение 30 дней, при расчете цены со скидкой необходимо учитывать самую низкую цену, действующую в течение 30 дней, которая в данном примере составляет 100 евро.