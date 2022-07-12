ФОТО | Полицией разыскивается пропавший в Таллинне 17-летний юноша. Его жизни может угрожать опасность

Насколько известно, в последний раз Арта Оскара видели в прошлый вторник, 5 июля, около 20 часов, когда он направлялся на автобусе 36-го маршрута из Вяйке-Ыйсмяэ в центр города. После этого его телефон был выключен.

Арт Оскар был одет в спортивную куртку с капюшоном в сине-белую полоску и зеленые шорты. Рост юноши 177 см, худощавое телосложение. Волосы светлые, коротко стриженные, в левом ухе серьга с крестом.

Арт Оскар может находиться в центре города, в Кристийне, Ыйсмяэ, в районе Балтийского вокзала или в волости Раэ. Прежде юноша уходил из дома, но не больше, чем на сутки. Судя по имеющейся информации, его жизни может угрожать опасность.

Полиция просит всех, ко видел Арта Оскара, позвонить по номеру 112.