ФОТО | Подозреваемый в убийстве на Ратушной площади Кирилл Лукин взят под стражу, второй подозреваемый - на свободе

В субботу в 12 часов дня в полицию сообщили, что в доме на Ратушной площади нашли тело 37-летнего мужчины - гражданина другой страны.

На следующий день в 13:30 полиция задержала по подозрению в убийстве 32-летнего и 23-летнего мужчин, у которых нет судимостей.

Задержать человека можно лишь на 48 часов, что должно было закончиться сегодня в 13:30, поэтому прокуратура решила взять одного из подозреваемых под стражу. Суд удовлетворил ходатайство о взятии под стражу 23-летнего Кирилла Лукина.

Другой 32-летний подозреваемый отпущен на свободу. Он является знакомым Лукина, но не был его сообщником в убийстве. Тем не менее камеры видеонаблюдения запечатлели, что мужчины передвигались вместе.

Согласно подозрению, утром в субботу Кирилл Лукин несколько раз ударил ножом случайного знакомого-иностранца в арендной квартире. Прокурор отмечает, что роль в инцидент сыграло употребление алкоголя, но в ходе следствия выяснятся более точные мотивы.

Показания подозреваемого прокуратура не раскрывает.

Что касается жертвы, то точно известно, что это был иностранец, но его гражданство еще не установлено. Так как в суде использовалась помощь переводчика с русского языка, можно сделать вывод, что и иностранец владел русским языком.

В ходе обыска в квартире Лукина была найдена кофта с капюшоном, в которой он был запечатлен на записи с камеры видеонаблюдения перед тем, как войти в арендную квартиру, где было совершено убийство. Также у него на ногах была обувь, похожая на ту, что была найдена в арендной квартире. Из квартиры Лукин уже вышел без нее.

Хотя Лукин не был ранее наказан за насильственные преступления, но за 11 дней до убийства у него закончился испытательный срок за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сам молодой человек признался, что имеет зависимость от алкоголя. Суд также учел это фактор риска, принимая решение о взятии под стражу. С вынесенным решением согласилась и защита подозреваемого.