МНЕНИЕ | Игорь Грязин: без паники!

Как и ожидалось, эстонское правительство было сформировано довольно быстро - менее чем за месяц. Но что еще заслуживает внимания, так это странная и сенсационная паника нашей прессы: о, что будет в Эстонии без правительства! Ничего страшного не случилось - светило солнце и вода на пляжах была замечательная для купания. Я не думаю, что большинство людей понимало, что с правительством происходит что-то необычное. И это естественно, потому что государство построено на принципе саморегулирования, и фактически государство функционировало бы без правительства. Оно будет работать плохо, но не рухнет. Таким образом, паника была вызвана двумя факторами. Прежде всего тем, что правительство функционировало в несколько необычном режиме. С меньшим количеством министров, чем обычно. С другой стороны, если человека в хоккее отправляют на скамейку штрафников, хоккейная игра из-за этого не останавливается, и даже если двоих - то игра продолжается.