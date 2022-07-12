Мнение
12.07.2022, 13:54

МНЕНИЕ | Игорь Грязин: без паники!

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Игорь Грязин
основатель Реформистской партии
Koalitsiooni pressikas 16.06.2022
Koalitsiooni pressikas 16.06.2022
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

В правительственном кризисе нет ничего страшного, государство имеет механизм саморегулирования. Так или иначе ситуация разрешилась благополучно, коалиция определилась и теперь на очереди раздача министерских портфелей. Хотя в новой коалиции не было нужды, отмечает в колонке для RusDelfi один из основателей реформистской партии Игорь Грязин.

Как и ожидалось, эстонское правительство было сформировано довольно быстро - менее чем за месяц. Но что еще заслуживает внимания, так это странная и сенсационная паника нашей прессы: о, что будет в Эстонии без правительства! Ничего страшного не случилось - светило солнце и вода на пляжах была замечательная для купания. Я не думаю, что большинство людей понимало, что с правительством происходит что-то необычное. И это естественно, потому что государство построено на принципе саморегулирования, и фактически государство функционировало бы без правительства. Оно будет работать плохо, но не рухнет. Таким образом, паника была вызвана двумя факторами. Прежде всего тем, что правительство функционировало в несколько необычном режиме. С меньшим количеством министров, чем обычно. С другой стороны, если человека в хоккее отправляют на скамейку штрафников, хоккейная игра из-за этого не останавливается, и даже если двоих - то игра продолжается.

Между прочим, в этой новой коалиции не было нужды - Кая Каллас сама бы занималась этими государственными делами перед новыми выборами. Не знаю, совпадение это или нет, но именно во время смены власти Каллас исполнила свои самые сильные и, по сути, очень сильные соло. Как бы не относились к Каллас те или иные политики, можно сказать, что Кая Каллас сделала самую сильную внешнеполитическую партию в истории Эстонии, не считая восстания в Юрьеву ночь в 1343 году (которое очень плохо закончилось для эстонцев). Логично спросить - Каллас смогла сделать это потому, что ей не мешали ни президент республики, ни собственный министр иностранных дел.

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