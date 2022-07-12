Уникальная находка: основание позорного столба XVII века нашли в Нарве

По мнению Ильи, позорный столб в свое время отнюдь не был просто местом отбывания унизительного наказания и публичной порки. „Он имел и большое воспитательное значение. Это было напоминание горожанам, что здесь, на территории Нарвы, магистрат соблюдает закон“, - рассказывает археолог. Он упоминает интересную деталь: оказывается, в Нарвском музее до сих пор хранятся подлинные шейные кандалы с цепью от этого позорного столба. Они были частью прежней постоянной экспозиции. „Когда памятник демонтировали, предположительно, в 1850-1860-х годах, - рассказывает археолог. - Шейные кандалы кто-то принес в музей Петра I. Это один из немногих экспонатов, попавших в дальнейшем в коллекцию Нарвского музея. Большая часть экспонатов музея исчезла во время Второй мировой войны, а вот кандалы сохранились“.

„Этот позорный столб, изготовленный каменотесом Маттиусом Даллусом, - самый ранний архитектурный памятник Нарвы“, - подчеркивает Илья Давыдов. Согласно сохранившимся гравюрам, четырехугольный столб сужался кверху, в его основание была вделана цепь с шейными кандалами, а на верхушке установлена фигура судебного исполнителя с розгой в руке.

По словам исследователя, письменные источники говорят о том, что позорный столб был установлен еще в 1644 году. Он стоял на своем месте еще до того, как рядом были построены ратуша, биржа, да и собственно Ратушная площадь в том историческом виде, с которым мы знакомы сегодня.

Что Илья почувствовал, когда в указанном им месте действительно была обнаружена крепкая каменная кладка - остатки позорного столба? „Трудно описать это чувство, но оно точно было приятным“, -

„Начальник строительства легко пошел нам навстречу, похоже, что строители тоже заинтересовались археологией“, - улыбается Илья. Действительно, не успел корреспондент „Нарвской газеты“ появиться возле Ратуши, как двое рабочих в касках продемонстрировали полную осведомленность и тут же спросили Илью: „Ну что, позорный столб ведешь показывать?“

Что дальше?

Что будет с найденным основанием позорного столба? „В мои обязанности входит нанести местоположение памятника на план, а решение, что делать с ним дальше, находится в компетенции отдела архитектуры городской управы - объясняет археолог. - Со своей стороны я могу только рекомендовать отметить это место на реконструированной Ратушной площади. С моей точки зрения, это хорошая возможность показать связь с историческим прошлым Нарвы, используя минимум средств. Это значительно повысит интерес туристов к Ратушной площади. Промаркировать можно цветным замощением или отдельным большим камнем другого цвета“.

По словам Мадиса Туудера, старшего инспектора по охране памятников старины в городском департаменте архитектуры и планирования, вопрос о том, как именно маркировать точное местонахождение таких знаковых объектов, как позорный столб или триумфальная арка, будет решен в ближайшее время. „Но в том, что сделать это необходимо, сомнений нет“, - сказал старший инспектор.

Илья Давыдов также прокомментировал вопрос о возможности восстановления исторического сооружения. По мнению археолога, такое решение имеет минусы, ведь современные принципы исторической науки не рекомендуют создавать новодел на месте разрушенных подлинных памятников. С другой стороны, подлинных памятников того времени в Нарве почти не осталось. „Возможно, в данном случае было бы уместно провести общественную дискуссию“, – считает археолог.

Крыша ратуши была черной?

Илья Давыдов показал и другую интересную находку: осколки черепицы, покрытой черной глазурью. Эти осколки были обнаружены им в большом количестве в ходе археологических работ у Ратуши. Мало того, находили их у Ратуши в ходе прежних раскопок и другие исследователи. „Черепица, покрытая глазурью - явно дорогой, „импортный“ товар. Возникает вопрос, откуда она здесь?

„В исторических источниках я нашел информацию о том, что в ходе строительства нарвской ратуши в 1680-х годах черепицу для кровли закупали в Голландии, - рассказывает археолог. - Можно предположить, что это и есть „родная“ черепица Ратуши, и изначально ее кровля была черной“, - делится своей версией археолог. По мнению Ильи Давыдова, косвенно на такую возможность указывает тот факт, что зачастую вместе с черепицей находили и пушечные ядра времен Северной войны. Не исключено, что в результате военных действий кровля Ратуши была разрушена, а затем заново покрыта уже обычной черепицей.

В любом случае, археологические раскопки, которые сейчас проводятся в рамках реконструкции Ратушной площади, существенно дополнили знания об историческом прошлом Нарвы.